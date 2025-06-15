"Проснется и снимет прекрасные фильмы". Что сказала Симоньян о состоянии Тиграна Кеосаяна
Российский режиссер и телеведущий по-прежнему находится в коме
15 июня 2025, 19:48, ИА Амител
Тигран Кеосаян, российский режиссер и телеведущий, находится в коме уже шестой месяц. С 6 по 13 июня в Сочи прошла гала-премьера его фильма "Семь дней Петра Семеныча". На показе кинокартины его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, заявила, что живет надеждой на восстановление Кеосаяна. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".
Выступая перед собравшимися на премьере, журналистка произнесла трогательные слова:
"Это в рамках фестиваля спецпоказ крайнего фильма Тиграна. Я специально говорю крайнего. Те, кто служил или был на фронте, не говорят "последний", потому что последний – это значит, что больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы, и не один", – сказала Симоньян.
Эмоциональные слова жены Тиграна Кеосаяна нашли отклик у зрителей. В данный момент к здоровью режиссера приковано особое внимание. О том, что он впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. Телеведущего госпитализировали еще в декабре 2024-го. В 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Именно сердечные проблемы привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
Медики по-прежнему оценивают его состояние как стабильно тяжелое, но при этом фиксируют улучшения, которые дают осторожную надежду на восстановление пациента.
Так, со слов супруги Кеосаяна, иногда он реагирует на ее голос: моргает или слегка шевелит пальцами.
Однако сами специалисты воздерживаются от конкретных прогнозов. Врачи заявляют: полное восстановление потребует времени, и речь может идти о многих месяцах. Кеосаяну предстоит пройти длительный курс реабилитации.
О фильме
Картина снята по мотивам рассказа "Беламур" Маргариты Симоньян. Это история о человеке, который внезапно столкнулся с серьезным диагнозом, и теперь подводит итоги своей жизни.
Главную роль в ленте исполнил народный артист РФ Федор Добронравов. В проекте также приняли участие известные актеры Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лев Малишава и другие. Съемки проходили в Москве и Сочи, а также на федеральной территории "Сириус".
00:56:49 16-06-2025
Важно в коме родственникам быть рядом...Я был там..Я знаю... Я вернулся...И Тигран вернётся...надо верить...
00:15:48 18-06-2025
Алексей (00:56:49 16-06-2025) Важно в коме родственникам быть рядом...Я был там..Я знаю...... Дай бог
09:55:46 16-06-2025
А что до комы хороших фильмов не снимал?
22:52:42 16-06-2025
Обязательно вернётся, я очень - очень жду свою любимую программу МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА, от всего сердца желаю здоровья уважаемому
Тиграну
00:27:32 17-06-2025
Светлана (22:52:42 16-06-2025) Обязательно вернётся, я очень - очень жду свою любимую прогр... Серьёзно?! "Пилорама" - это хорошая программа? Где вы росли? В зоне?
05:15:44 17-06-2025
Гость (00:27:32 17-06-2025) Серьёзно?! "Пилорама" - это хорошая программа? Где вы росли?... А что вам не нравится в пилораме?
00:05:48 18-06-2025
Гость (05:15:44 17-06-2025) А что вам не нравится в пилораме?... Всё!
08:53:26 18-06-2025
Наталия (00:05:48 18-06-2025) Всё! ... Ну и до свидания!
20:00:22 18-06-2025
Гость (05:15:44 17-06-2025) А что вам не нравится в пилораме?... Всё
20:20:18 18-06-2025
Гость (20:00:22 18-06-2025) Всё... Поди еще и рвотные позывы испытываешь? Тогда вопрос, зачем ты ее смотришь?
P.S. Ни одной пилорамы не смотрел. О чем там речь ведется не в курсе.
Ну а теперь, любители Киркорова, Баскова, Пенкина, Моисеева и Михайлова, минусуйте!
04:35:54 17-06-2025
Светлана (22:52:42 16-06-2025) Обязательно вернётся, я очень - очень жду свою любимую прогр... мало вероятно, это гены. Его отец тоже рано ушёл, примерно в таком же возрасте.
07:01:46 18-06-2025
Светлана (22:52:42 16-06-2025) Обязательно вернётся, я очень - очень жду свою любимую прогр... Ужас
.. такое смотреть. Кто вообще сейчас смотрит телевизор?? Это же средство одебиливания населения
05:02:17 17-06-2025
Алексей (00:56:49 16-06-2025) Важно в коме родственникам быть рядом...Я был там..Я знаю...... Алексей,Вы были в коме почти полгода??!! Да вы счастливчик!! Изменения произошли?
11:09:11 17-06-2025
Я пережил такую ситуацию, с супругой. Надо ждать и надеются.
Но мне не помогло. Но нужно ждать.
13:14:06 17-06-2025
Обязательно вернется надо ждать и верить
14:25:17 17-06-2025
Скорейшего выздоровления прекрасному человеку, режиссёру. Молимся за него!
07:02:52 18-06-2025
Лана. (14:25:17 17-06-2025) Скорейшего выздоровления прекрасному человеку, режиссёру. Мо... Никто за него не молится
15:19:04 17-06-2025
Светлана (22:52:42 16-06-2025) Обязательно вернётся, я очень - очень жду свою любимую прогр... Прошу прощения , но , возможно, Рита должна знать , что , возможно , и Бог Знает, Он вернётся, но , возможно , будут изменения в семейной жизни. Возможно , это Знает только Бог и никто другой . Но , Рита должна знать. Но , надо Верить и надеяться . Там , какая - то обида , возможно. Главное , Вы не обижайтесь , потому что всё по Воле Его и потребе в том. Да? А Рита скажи , пусть не убивается.Бедная она. Да и нп только она , я , вообще , о людях говорю сейчас. Пусть надеется и верит только Всевышнему . Помогай Бог.
18:40:17 17-06-2025
Гость (15:19:04 17-06-2025) Прошу прощения , но , возможно, Рита должна знать , что , во... Гость, не приплетай суда Бога. Бог, смотрит по делам.
16:21:18 17-06-2025
Люди, адекватно оценивайте ситуацию! Человек прежним уже не будет никогда. Прошли процессы , повлиявшие на многое в организме, особенно на мозг.
17:09:59 17-06-2025
Гость (05:15:44 17-06-2025) А что вам не нравится в пилораме?... О вкусах не спорят !!!
ТОЧКА.
19:05:32 17-06-2025
Гость (17:09:59 17-06-2025) О вкусах не спорят !!! ТОЧКА....
Так о вкусах, а не о безвкусице.
03:53:01 18-06-2025
Гость (19:05:32 17-06-2025) Так о вкусах, а не о безвкусице.... У каждого свой взгляд на жизнь и не надо переубеждать! Если вы такой юмор не понимаете, просто не смотрите.
07:29:01 18-06-2025
Гость (03:53:01 18-06-2025) У каждого свой взгляд на жизнь и не надо переубеждать! Если ...
Никто никого не переубеждает. Это вы тут беснуетесь. Да вам и все равно, ради кого бесноваться.
18:26:11 17-06-2025
Надеюсь очнётся и проживёт ещё лет 20
18:47:33 17-06-2025
Здоровья.
19:23:19 17-06-2025
Отпустите человека врачи и близкие. Его там ждут. Миссию он свою выполнил на земле.Тело когда искусственно держать, душа не может вернуться домой
19:31:47 17-06-2025
Всё будет хорошо потому что Бог рядом и он действительно ещё снимет не один фильм а Маргарита просто молодец.
20:05:21 17-06-2025
Маргарита по-моему уже не в себе!
22:37:31 17-06-2025
Нельзя предавать близких, Бог это не прощает..
23:16:48 17-06-2025
Светлана (22:52:42 16-06-2025) Обязательно вернётся, я очень - очень жду свою любимую прогр... Неужели можно любить подобную передачу?!
03:03:18 18-06-2025
Гость (23:16:48 17-06-2025) Неужели можно любить подобную передачу?! ... Да, можно он говорил там интересные вещи и с юмором.
11:19:30 18-06-2025
Гость (23:16:48 17-06-2025) Неужели можно любить подобную передачу?! ... Да что вы к передаче докопались?не нравится,не смотрите!Дело в человеке,и какой бы он не был!Вы видимо ни кого из родных и любимых ещё не теряли и вам не понять то состояние,когда человек живёт надеждой !Вы не понимаете,когда теряешь родного человека,душа разрывается,и нет понимания,что это действительно конец
03:27:25 18-06-2025
Извините.. конечно.. Всем нам желаю долгих лет жизни.. Но тут он перенес не один инсульт уже. Лежит пол года в коме. Если он вернётся и будет жить , он не восстановиться никогда, так как хотелось бы. Ему годиков то уже.. Организм не молодой.. Будет только мучаться и ждать каждый день своего часа. Так как больно смотреть на родных.
07:39:09 18-06-2025
Взять на себя ответственность и подписать соглашение об отключении систем жизнедеятельности возьмется не всякий... Не вернется Тигран уже к прежней жизни... Это реальность, про которую Рита знает. Просто своими руками взять и убить человека - это же ад адовый. Такой вот выбор стоит перед ней. Он "живет" лишь потому, что за него работают системы. А фактически человек мертв. Это - страшно....
У нас в городе так умирал доктор, которого мы все любили. Восемь месяцев его так же держали, но сыновья все же подписали документы..
Это страшно - ставить подпись на документе... Я в дурном даже сне не хочу такой участи никому... Мозг отказывается это понимать.Семье - выдержки и стойкости. Это - испытание. Жаль всех.
16:06:49 18-06-2025
Люди! Откуда в вас столько злости? Прежде всего, речь идёт о человеке, родном, близком, любимом! И всегда есть надежда! Родные любят не за что-то, а просто любят и сильно верят. И правильно делают. Никто из нас не знает, как будет потом, но сейчас вера и надежда необходимы и Тиграну, и всем его близким. Не хотите, не пишите всякую ерунду, не пускайте грязью имя. Воздастся и вам.
18:34:21 18-06-2025
Я (07:39:09 18-06-2025) Взять на себя ответственность и подписать соглашение об откл... Это испытание за свои поступки...
18:43:07 18-06-2025
Человека жалко, а вот международную пилораму не жалко
18:46:02 18-06-2025
Про Казахстан надо было меньше базарить
19:32:18 18-06-2025
Всё будет хорошо. Надо верить.
21:37:55 18-06-2025
Гость (07:02:52 18-06-2025) Никто за него не молится ... Еще и как молимся! 🙏🙏🙏
22:11:02 18-06-2025
Люди очнитесь...
Телевидение это яма
08:00:59 20-06-2025
Люди, будьте людьми и каждый подумайте о том, что с ним может случиться тоже такое! Бумеранг работает безотказно! Здравия и Тиграну и всем пишущим!