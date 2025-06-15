Российский режиссер и телеведущий по-прежнему находится в коме

15 июня 2025, 19:48, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Тигран Кеосаян, российский режиссер и телеведущий, находится в коме уже шестой месяц. С 6 по 13 июня в Сочи прошла гала-премьера его фильма "Семь дней Петра Семеныча". На показе кинокартины его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, заявила, что живет надеждой на восстановление Кеосаяна. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Выступая перед собравшимися на премьере, журналистка произнесла трогательные слова:

"Это в рамках фестиваля спецпоказ крайнего фильма Тиграна. Я специально говорю крайнего. Те, кто служил или был на фронте, не говорят "последний", потому что последний – это значит, что больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы, и не один", – сказала Симоньян.

Эмоциональные слова жены Тиграна Кеосаяна нашли отклик у зрителей. В данный момент к здоровью режиссера приковано особое внимание. О том, что он впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. Телеведущего госпитализировали еще в декабре 2024-го. В 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Именно сердечные проблемы привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.

Медики по-прежнему оценивают его состояние как стабильно тяжелое, но при этом фиксируют улучшения, которые дают осторожную надежду на восстановление пациента.

Так, со слов супруги Кеосаяна, иногда он реагирует на ее голос: моргает или слегка шевелит пальцами.

Однако сами специалисты воздерживаются от конкретных прогнозов. Врачи заявляют: полное восстановление потребует времени, и речь может идти о многих месяцах. Кеосаяну предстоит пройти длительный курс реабилитации.

О фильме

Картина снята по мотивам рассказа "Беламур" Маргариты Симоньян. Это история о человеке, который внезапно столкнулся с серьезным диагнозом, и теперь подводит итоги своей жизни.

Главную роль в ленте исполнил народный артист РФ Федор Добронравов. В проекте также приняли участие известные актеры Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лев Малишава и другие. Съемки проходили в Москве и Сочи, а также на федеральной территории "Сириус".