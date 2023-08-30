Проспект Социалистический перекрыли ко Дню города в Барнауле
Ограничение движения продлится до 3 сентября
30 августа 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
Рабочие перекрыли проезд по проспекту Социалистическому в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Движение закрыли по всем полосам. Ко Дню города здесь возводят сцену, на которой пройдут праздничные мероприятия.
Ограничение на проезд снимут 3 сентября.
Напомним, что празднование Дня города в Барнауле состоится 2 сентября. Основным местом проведения мероприятий станет площадь Сахарова.
С программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.
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09:23:38 30-08-2023
На 7.30 сегодняшнего утра, соответствующих знаков, при движении по Молодежной от Красноармейского в сторону пр.Ленина, в районе пр.Социалистического, не установили. Экипажа ГИБДД там так же нет.
11:46:43 30-08-2023
Гость (09:23:38 30-08-2023) На 7.30 сегодняшнего утра, соответствующих знаков, при движе... Все знаки есть, час назад проезжал. А ГИБДД там зачем? Или без кнута Правила не действительны?
10:00:20 30-08-2023
Неуместный праздник в сегодняшнее время!
10:13:54 30-08-2023
ни о чем инфа, написали бы откуда до куда, водителям
13:15:00 30-08-2023
Вчера в 18-00 уже был перекрыт социалистический от молодежной и вниз. Знаков не было!!