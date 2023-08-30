Проспект Социалистический перекрыли ко Дню города в Барнауле

Ограничение движения продлится до 3 сентября

30 августа 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рабочие перекрыли проезд по проспекту Социалистическому в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Движение закрыли по всем полосам. Ко Дню города здесь возводят сцену, на которой пройдут праздничные мероприятия.

Ограничение на проезд снимут 3 сентября.

Напомним, что празднование Дня города в Барнауле состоится 2 сентября. Основным местом проведения мероприятий станет площадь Сахарова.

С программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.