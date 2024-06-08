"Просто лохмотья". Барнаулец пожаловался на плохое состояние автобуса № 25
По словам горожанина, встать на нижнюю ступеньку попросту невозможно
08 июня 2024, 15:25, ИА Амител
Дырявая ступенька в автобусе № 25 / Кадр: Barnaul 22
Житель Барнаула проехался на автобусе маршрута № 25 и остался крайне недоволен поездкой.
По словам мужчины, у маршрутки "нижней ступеньки нет вообще": встать на нее невозможно, а улицу видно "насквозь".
"Цены подняли, а на линию просто лохмотья выезжают", – цитирует его Barnaul 22.
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на водителя автобуса, который не подвез пожилую женщину.
15:45:39 08-06-2024
прокатитесь на 149 25 вам покажется супер автобусом !
15:46:24 08-06-2024
несколько раз стояла на остановке возле крематория на Космонавтов, под дождем/снегом и ни один не остановился!
19:10:35 08-06-2024
Элен без ребят (15:46:24 08-06-2024) несколько раз стояла на остановке возле крематория на Ко... ты же центровая. каким ветром тебя туда занесло?
15:50:44 08-06-2024
Этот маршрут ещё и ходит как попало. А после 18 часов вообще не ходит. Передайте этот маршрут другому перевозчику, например, владельцу 41 маршрута.
15:56:56 08-06-2024
Зато ходят в соответствии с расписанием. Гораздо хуже, когда по часу ждешь автобус, но красивый😁
19:25:56 08-06-2024
59 еще тоже поменяйте перевозчика,ну сил нет,гастарбайтеры человек реально 22 сидит ранним утром,другие всмятку, застойщику адалин-привет,ему же жалко выделять своим людям транспорт
20:14:31 08-06-2024
За такое убожество с автобусами надо на кол сажать. Парочку особо жадных до бабла перевозчиков посадить для профилактики и до остальных сразу дойдет, что к людям надо относиться уважительно. Кол - он лучше паяльника, сразу до мозга достанет.
09:51:16 09-06-2024
А давайте поднимем цену за проезд до 500 рублей, тогда точно новые автобусы купят. Но это не точно... /Сарказм выкл
10:00:00 09-06-2024
Это не транспорт, это ремки какие то. Причем не только один маршрут. Весь ОТ в городе ущербный. Это особенно сильно ощущается после Москвы. Приезжаешь домой, а тут просто дыра. Даже не провинция, а полная деградации дырищща.
12:59:50 10-06-2024
Можно подумать 32 лучше. На линии три-четыре насквозь гнилых пазика (в небольшой дождь ехал — с крыши и окон текло, хоть зонтик открывай). В одну сторону ехать час. Интервал движения сами посчитаете.