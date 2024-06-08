"Просто лохмотья". Барнаулец пожаловался на плохое состояние автобуса № 25

По словам горожанина, встать на нижнюю ступеньку попросту невозможно

08 июня 2024, 15:25, ИА Амител

Дырявая ступенька в автобусе № 25 / Кадр: Barnaul 22

Житель Барнаула проехался на автобусе маршрута № 25 и остался крайне недоволен поездкой.

По словам мужчины, у маршрутки "нижней ступеньки нет вообще": встать на нее невозможно, а улицу видно "насквозь".

"Цены подняли, а на линию просто лохмотья выезжают", – цитирует его Barnaul 22.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на водителя автобуса, который не подвез пожилую женщину.