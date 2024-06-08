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"Просто лохмотья". Барнаулец пожаловался на плохое состояние автобуса № 25

По словам горожанина, встать на нижнюю ступеньку попросту невозможно

08 июня 2024, 15:25, ИА Амител

Дырявая ступенька в автобусе № 25 / Кадр: Barnaul 22
Дырявая ступенька в автобусе № 25 / Кадр: Barnaul 22

Житель Барнаула проехался на автобусе маршрута № 25 и остался крайне недоволен поездкой.

По словам мужчины, у маршрутки "нижней ступеньки нет вообще": встать на нее невозможно, а улицу видно "насквозь".

"Цены подняли, а на линию просто лохмотья выезжают", – цитирует его Barnaul 22.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на водителя автобуса, который не подвез пожилую женщину.

Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт автобусы

Комментарии 10

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серый

15:45:39 08-06-2024

прокатитесь на 149 25 вам покажется супер автобусом !

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Элен без ребят

15:46:24 08-06-2024


несколько раз стояла на остановке возле крематория на Космонавтов, под дождем/снегом и ни один не остановился!

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Гость

19:10:35 08-06-2024

Элен без ребят (15:46:24 08-06-2024) несколько раз стояла на остановке возле крематория на Ко... ты же центровая. каким ветром тебя туда занесло?

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Гость

15:50:44 08-06-2024

Этот маршрут ещё и ходит как попало. А после 18 часов вообще не ходит. Передайте этот маршрут другому перевозчику, например, владельцу 41 маршрута.

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Гость

15:56:56 08-06-2024

Зато ходят в соответствии с расписанием. Гораздо хуже, когда по часу ждешь автобус, но красивый😁

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гость

19:25:56 08-06-2024

59 еще тоже поменяйте перевозчика,ну сил нет,гастарбайтеры человек реально 22 сидит ранним утром,другие всмятку, застойщику адалин-привет,ему же жалко выделять своим людям транспорт

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Гость

20:14:31 08-06-2024

За такое убожество с автобусами надо на кол сажать. Парочку особо жадных до бабла перевозчиков посадить для профилактики и до остальных сразу дойдет, что к людям надо относиться уважительно. Кол - он лучше паяльника, сразу до мозга достанет.

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Гость

09:51:16 09-06-2024

А давайте поднимем цену за проезд до 500 рублей, тогда точно новые автобусы купят. Но это не точно... /Сарказм выкл

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Гость

10:00:00 09-06-2024

Это не транспорт, это ремки какие то. Причем не только один маршрут. Весь ОТ в городе ущербный. Это особенно сильно ощущается после Москвы. Приезжаешь домой, а тут просто дыра. Даже не провинция, а полная деградации дырищща.

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ворчун

12:59:50 10-06-2024

Можно подумать 32 лучше. На линии три-четыре насквозь гнилых пазика (в небольшой дождь ехал — с крыши и окон текло, хоть зонтик открывай). В одну сторону ехать час. Интервал движения сами посчитаете.

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