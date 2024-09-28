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"Просто ужас какой-то". Барнаульцы жалуются, что не могут дождаться 35-й автобус

Горожане интересуются, когда транспорт станет ходить по графику

28 сентября 2024, 21:35, ИА Амител

Поручни в автобусе / Фото: unsplash.com
Поручни в автобусе / Фото: unsplash.com

Жители Барнаула пожаловались на плохую работу автобуса № 35.

Телеграм-каналу "В курсе 22" рассказали, что 28 сентября не было ни одного автобуса этого маршрута в сторону Силикатного – все ехали в центр. Люди ждали транспорт как минимум полчаса.

"Как уехать на работу в выходные? Это уже не первый раз. Когда движение транспорта станет по графику? Это просто ужас какой-то. Не меняется ничего", – сетуют горожане.

В сентябре власти Барнаула объявили о смене перевозчика на маршруте № 104. Причиной стали жалобы на работу.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 15

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Musik

22:36:23 28-09-2024

Может быть проще машину купить?

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Гость

22:58:57 28-09-2024

Администрация Барнаула не занимается организацией работы пассажирского транспорта в Барнауле.
А Министр транспорта Алтайского края проживает не в Барнауле и его подобные проблемы жителей Барнаула не волнуют.

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Гость

04:57:40 29-09-2024

Гость (22:58:57 28-09-2024) Администрация Барнаула не занимается организацией работы пас... Фу ты. Я спросонья подумала, что это официальный ответ администрации.

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Musik

10:59:53 29-09-2024

Гость (04:57:40 29-09-2024) Фу ты. Я спросонья подумала, что это официальный ответ админ... Правительство на другой планете живет, родной. ()

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Гость

03:55:04 29-09-2024

Какие-то нетерпеливые граждане. Я с женой 80-й автобус ждал на Павловском тракте 50 минут. Пока ждал автобус № 35 мимо нас 5 раз проехал полупустой. Паникеры какие-то.

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Гость.

06:10:25 29-09-2024

Кто-то когда-то нам доказывал, что при капитализме частник будет больше мотивирован к работе. Похоже, так задрали цены на проезд, что капиталисту до "лампочки" лишний раз вывести транспорт возить людей. А гордуму с большим праздником - 30-летием!!!

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Чучмек

07:52:14 29-09-2024

Что значит не меняется? Стоимость проезда меняется с завидной регулярностью. И сроки контрактов с перевозчиками только увеличиваются

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гость

09:09:57 29-09-2024

От наших каментов ничего неизменится - мы с вами "никто".

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Гость

09:26:38 29-09-2024

Транспорта нет, зато салют был очень громкий. Какие вы не толерантные. К 2030 году будут новые автобусы, будет график их движения. Потерпите 5 лет. Там и МРОТ поднимут.
P.s. Когда начнут разгребать наш минтранс?

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Гость

10:36:46 29-09-2024

Заретите пенсам хотя бы до 10 часов транспортом пользоваться! Ну невозможно уехать из-за бабок.

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гость

11:13:36 29-09-2024

35-й по сравнению с 20- кой ходит идеально!

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Гость

11:58:15 29-09-2024

Почему к 6 утра на маршрут выходит по одному автобусу с каждой конечной? Ведь логично и необходимо одновременно запускать на таких длинных маршрутах одновременно несколько машин перед большими спальными районами, много организаций работают с 7, а доставка общественным транспортом без опоздания невозможна, газели реально не вмещают всех

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И

13:02:50 29-09-2024

При новом руководстве города транспорт совсем перестал ходить. При Карлине и Дугине еще хоть как-то вопросы города решались, сейчас вообще город запущен.

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Гость

19:48:54 29-09-2024

А после 20.00 транспорт совсем исчезает - пустые мчатся в гараж. На маршрутах остаются по одному автобусу, в который уже невозможно войти! На чем ехать домой после работы?

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Гусь

23:35:51 29-09-2024

Гость (19:48:54 29-09-2024) А после 20.00 транспорт совсем исчезает - пустые мчатся в га... вы хотели сказать - зачем ехать домой после работы ?🤣🤣🤣

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