"Просто ужас какой-то". Барнаульцы жалуются, что не могут дождаться 35-й автобус
Горожане интересуются, когда транспорт станет ходить по графику
28 сентября 2024, 21:35, ИА Амител
Поручни в автобусе / Фото: unsplash.com
Жители Барнаула пожаловались на плохую работу автобуса № 35.
Телеграм-каналу "В курсе 22" рассказали, что 28 сентября не было ни одного автобуса этого маршрута в сторону Силикатного – все ехали в центр. Люди ждали транспорт как минимум полчаса.
"Как уехать на работу в выходные? Это уже не первый раз. Когда движение транспорта станет по графику? Это просто ужас какой-то. Не меняется ничего", – сетуют горожане.
В сентябре власти Барнаула объявили о смене перевозчика на маршруте № 104. Причиной стали жалобы на работу.
22:36:23 28-09-2024
Может быть проще машину купить?
22:58:57 28-09-2024
Администрация Барнаула не занимается организацией работы пассажирского транспорта в Барнауле.
А Министр транспорта Алтайского края проживает не в Барнауле и его подобные проблемы жителей Барнаула не волнуют.
04:57:40 29-09-2024
Гость (22:58:57 28-09-2024) Администрация Барнаула не занимается организацией работы пас... Фу ты. Я спросонья подумала, что это официальный ответ администрации.
10:59:53 29-09-2024
Гость (04:57:40 29-09-2024) Фу ты. Я спросонья подумала, что это официальный ответ админ... Правительство на другой планете живет, родной. ()
03:55:04 29-09-2024
Какие-то нетерпеливые граждане. Я с женой 80-й автобус ждал на Павловском тракте 50 минут. Пока ждал автобус № 35 мимо нас 5 раз проехал полупустой. Паникеры какие-то.
06:10:25 29-09-2024
Кто-то когда-то нам доказывал, что при капитализме частник будет больше мотивирован к работе. Похоже, так задрали цены на проезд, что капиталисту до "лампочки" лишний раз вывести транспорт возить людей. А гордуму с большим праздником - 30-летием!!!
07:52:14 29-09-2024
Что значит не меняется? Стоимость проезда меняется с завидной регулярностью. И сроки контрактов с перевозчиками только увеличиваются
09:09:57 29-09-2024
От наших каментов ничего неизменится - мы с вами "никто".
09:26:38 29-09-2024
Транспорта нет, зато салют был очень громкий. Какие вы не толерантные. К 2030 году будут новые автобусы, будет график их движения. Потерпите 5 лет. Там и МРОТ поднимут.
P.s. Когда начнут разгребать наш минтранс?
10:36:46 29-09-2024
Заретите пенсам хотя бы до 10 часов транспортом пользоваться! Ну невозможно уехать из-за бабок.
11:13:36 29-09-2024
35-й по сравнению с 20- кой ходит идеально!
11:58:15 29-09-2024
Почему к 6 утра на маршрут выходит по одному автобусу с каждой конечной? Ведь логично и необходимо одновременно запускать на таких длинных маршрутах одновременно несколько машин перед большими спальными районами, много организаций работают с 7, а доставка общественным транспортом без опоздания невозможна, газели реально не вмещают всех
13:02:50 29-09-2024
При новом руководстве города транспорт совсем перестал ходить. При Карлине и Дугине еще хоть как-то вопросы города решались, сейчас вообще город запущен.
19:48:54 29-09-2024
А после 20.00 транспорт совсем исчезает - пустые мчатся в гараж. На маршрутах остаются по одному автобусу, в который уже невозможно войти! На чем ехать домой после работы?
23:35:51 29-09-2024
Гость (19:48:54 29-09-2024) А после 20.00 транспорт совсем исчезает - пустые мчатся в га... вы хотели сказать - зачем ехать домой после работы ?🤣🤣🤣