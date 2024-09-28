"Просто ужас какой-то". Барнаульцы жалуются, что не могут дождаться 35-й автобус

Горожане интересуются, когда транспорт станет ходить по графику

28 сентября 2024, 21:35, ИА Амител

Поручни в автобусе / Фото: unsplash.com

Жители Барнаула пожаловались на плохую работу автобуса № 35.

Телеграм-каналу "В курсе 22" рассказали, что 28 сентября не было ни одного автобуса этого маршрута в сторону Силикатного – все ехали в центр. Люди ждали транспорт как минимум полчаса.

"Как уехать на работу в выходные? Это уже не первый раз. Когда движение транспорта станет по графику? Это просто ужас какой-то. Не меняется ничего", – сетуют горожане.

В сентябре власти Барнаула объявили о смене перевозчика на маршруте № 104. Причиной стали жалобы на работу.