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Новым вице-мэром Барнаула может стать один из лучших специалистов в дорожной отрасли

Андрей Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой"

27 марта 2024, 14:04, ИА Амител

Андрей Курышин / Фото: vk.com/id722224644
Андрей Курышин / Фото: vk.com/id722224644

Новым вице-мэром Барнаула может стать глава администрации Железнодорожного района города Андрей Курышин, пишет "Толк" со ссылкой на свои источники.

"Официально назначение может состояться уже на следующей неделе", - отмечает издание.

Ранее должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту занимал Антон Шеломенцев, которого на данный момент обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой". В 2023 году его назначили главой администрации Железнодорожного района Барнаула.

Ранее источники amic.ru также называли Андрея Курышина одним из главных претендентов на пост замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту, назвав его одним из лучших специалистов в городе в дорожной отрасли.

Андрей Курышин / Фото: barnaul.org

Что известно об Андрее Курышине, который может стать новым замглавы Барнаула?

Должность стала вакантной после задержания Антона Шеломенцева
НОВОСТИОбщество
Барнаул отставки и назначения

Комментарии 5

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Гость

15:02:29 27-03-2024

Почти то же самое вещали о Шеломенцеве...

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Газелист.

15:03:33 27-03-2024

Автобусы новые и перевозчики появятся? Тогда он не лучший!

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Гость

16:57:39 27-03-2024

Автодорстрой, веллком во Власиху. Афигеете, как мы фигеем каждый день

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Гость

17:57:22 27-03-2024

Одни лучшие везде а дорог добротных нет нигде.

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Гость

10:08:23 28-03-2024

Хороший специалист, разберитесь с пассажирским транспортом. Разогнать их всех, уже хватит терпеть ворюг этих.

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