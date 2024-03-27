Новым вице-мэром Барнаула может стать один из лучших специалистов в дорожной отрасли
Андрей Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой"
27 марта 2024, 14:04, ИА Амител
Новым вице-мэром Барнаула может стать глава администрации Железнодорожного района города Андрей Курышин, пишет "Толк" со ссылкой на свои источники.
"Официально назначение может состояться уже на следующей неделе", - отмечает издание.
Ранее должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту занимал Антон Шеломенцев, которого на данный момент обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Напомним, Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой". В 2023 году его назначили главой администрации Железнодорожного района Барнаула.
Ранее источники amic.ru также называли Андрея Курышина одним из главных претендентов на пост замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту, назвав его одним из лучших специалистов в городе в дорожной отрасли.
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