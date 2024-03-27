Новым вице-мэром Барнаула может стать один из лучших специалистов в дорожной отрасли

Андрей Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой"

27 марта 2024, 14:04, ИА Амител

Андрей Курышин / Фото: vk.com/id722224644

Новым вице-мэром Барнаула может стать глава администрации Железнодорожного района города Андрей Курышин, пишет "Толк" со ссылкой на свои источники.

"Официально назначение может состояться уже на следующей неделе", - отмечает издание.

Ранее должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту занимал Антон Шеломенцев, которого на данный момент обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой". В 2023 году его назначили главой администрации Железнодорожного района Барнаула.

Ранее источники amic.ru также называли Андрея Курышина одним из главных претендентов на пост замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту, назвав его одним из лучших специалистов в городе в дорожной отрасли.