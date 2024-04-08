Экс-замглавы Барнаула Шеломенцева оставили в СИЗО до июня
Срок пребывания Шеломенцева в СИЗО истекал 9 апреля
08 апреля 2024, 12:40, ИА Амител
Индустриальный районный суд Барнаула продлил срок пребывания под стражей бывшему заместителю главы Барнаула Антону Шеломенцеву. Он пробудет в СИЗО до 9 июня 2024 года. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.
"Адвокат просил изменить меру пресечения или на подписку о невыезде, или, в крайнем случае, на домашний арест. Судья принял решение продлить арест на два месяца", – отметил наш корреспондент.
Прошлый срок пребывания Шеломенцева в СИЗО истекал 9 апреля 2024 года. Заседание по делу состоялось 8 апреля в 11:30. В итоге суд оставил меру пресечения в силе, несмотря на то, что защита пыталась убедить судью перевести Шеломенцева на домашний арест или подписку о невыезде. продление срока на два месяца запросил следователь, прокурор его поддержал. Решение было аргументировало в том числе тем, что против Шеломенцева возбудили второе уголовное дело по ч.5. п "в". ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Напомним, что Антона Шеломенцева задержали11 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шеломенцев работал председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту и через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, в 2020 году получил деньги и "иное имущество" на общую сумму 2 млн рублей от бизнесмена Олега Бесчастного, который занимается пассажирскими перевозками. За взятку Шеломенцев обещал оказывать покровительство предпринимателю и помочь ему беспрепятственно возить пассажиров, даже при отсутствии нужных автобусов. "Иным имуществом", которое получил Шеломенцев, мог быть автомобиль Subaru Outback.
12 января Шеломенцева поместили под стражу. Он пытался оспорить это решение в краевом суде, но судья оставил меру пресечения в силе.
А вот Сергей Щукин, который выступил посредником в даче взятки, сначала попал в СИЗО, но потом суд изменил ему меру пресечения на "запрет определенных действий" и освободил из-под стражи. Олег Бесчастный сейчас находится под домашним арестом.
В феврале Шеломенцев ушел в отставку, его обязанности возложили на первого вице-мэра Барнаула Андрея Федорова. Затем СМИ сообщали, что новым заммэра по дорожному хозяйству и транспорту может стать глава администрации Железнодорожного района города Андрей Курышин.
13:36:56 08-04-2024
Классику не читают люди. Вон Чичиков сначала репутацию неподкупного таможенника годами зарабатывал, а потом уже приступал собирать сливки. А тут всем надо сразу и много. К старожилам попробуй подойди-святые люди.
14:36:46 08-04-2024
Гость (13:36:56 08-04-2024) Классику не читают люди. Вон Чичиков сначала репутацию непод... )))) Все опыт. Научится!
13:56:20 08-04-2024
Надо ему в компанию еще чиновников. А то ситуация с общественным транспортом не улучшается.
14:04:54 08-04-2024
Да не судили бы строго. Он же много сделал для Барнаула . И это не только мост. Ливневка молодежная ленинский. Например. Себя конечно тоже не забыл. Но и работал нормально.
15:04:40 08-04-2024
Гость (14:04:54 08-04-2024) Да не судили бы строго. Он же много сделал для Барнаула . И ... Т.е. обычное выполнение прямых обязанностей является индульгенцией на воровство? Что у народа в голове?!
15:16:24 08-04-2024
Гость (15:04:40 08-04-2024) Т.е. обычное выполнение прямых обязанностей является индульг... На прошлой неделе, один клоун, на этом же сайте, решил обсмеять человека, который остановился перед гайцами за нарушение ПДД. Но потом этот смехун будет визжать, почему Россия так плохо живет?... Бестолочи малолетние, не понимают, что красивая жизнь начинается при повсеместном соблюдении законов...
15:06:15 08-04-2024
Гость (14:04:54 08-04-2024) Да не судили бы строго. Он же много сделал для Барнаула . И ... "Ливневка молодежная ленинский." - лужа как была так и осталась, модете еще на южный съездить посмотреть ливневку на Белинского около больницы
15:17:42 08-04-2024
Гость (14:04:54 08-04-2024) Да не судили бы строго. Он же много сделал для Барнаула . И ... а что там с ливневкой? как было озеро в дождь, на пешеходнике. так и есть.
14:42:12 08-04-2024
Вижу ситуацию как стандартная ротация кадров, увольнение через Сизо, это в России классика. Вангую, что пошумят пошумят для виду и тихо молча отпустят за недостаточностью улик...
15:32:28 08-04-2024
Есть возможность искупить. СВО штурмы. Потом можно опять в мэрию. Слова плохого никто не скажет.
17:00:53 08-04-2024
А кто три месяца пациенту делает стрижку?
10:39:41 09-04-2024
Шеломенцев сидит, а система продолжает его дело. Никуда не исчели оплата кэшем и на телефон. ОТ ходит, как вздумается водителю - хочет, поедет, не хочет - нет.
11:19:01 09-04-2024
Наивные,можно подумать,в наше время можно одному проворачивать дела загребущие. Ну, не повезло. Где-то слабое звено образовалось. Не он первый и далеко не последний.