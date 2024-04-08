Экс-замглавы Барнаула Шеломенцева оставили в СИЗО до июня

Срок пребывания Шеломенцева в СИЗО истекал 9 апреля

08 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Индустриальный районный суд Барнаула продлил срок пребывания под стражей бывшему заместителю главы Барнаула Антону Шеломенцеву. Он пробудет в СИЗО до 9 июня 2024 года. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

"Адвокат просил изменить меру пресечения или на подписку о невыезде, или, в крайнем случае, на домашний арест. Судья принял решение продлить арест на два месяца", – отметил наш корреспондент.

Прошлый срок пребывания Шеломенцева в СИЗО истекал 9 апреля 2024 года. Заседание по делу состоялось 8 апреля в 11:30. В итоге суд оставил меру пресечения в силе, несмотря на то, что защита пыталась убедить судью перевести Шеломенцева на домашний арест или подписку о невыезде. продление срока на два месяца запросил следователь, прокурор его поддержал. Решение было аргументировало в том числе тем, что против Шеломенцева возбудили второе уголовное дело по ч.5. п "в". ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что Антона Шеломенцева задержали11 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шеломенцев работал председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту и через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, в 2020 году получил деньги и "иное имущество" на общую сумму 2 млн рублей от бизнесмена Олега Бесчастного, который занимается пассажирскими перевозками. За взятку Шеломенцев обещал оказывать покровительство предпринимателю и помочь ему беспрепятственно возить пассажиров, даже при отсутствии нужных автобусов. "Иным имуществом", которое получил Шеломенцев, мог быть автомобиль Subaru Outback.

12 января Шеломенцева поместили под стражу. Он пытался оспорить это решение в краевом суде, но судья оставил меру пресечения в силе.

А вот Сергей Щукин, который выступил посредником в даче взятки, сначала попал в СИЗО, но потом суд изменил ему меру пресечения на "запрет определенных действий" и освободил из-под стражи. Олег Бесчастный сейчас находится под домашним арестом.

В феврале Шеломенцев ушел в отставку, его обязанности возложили на первого вице-мэра Барнаула Андрея Федорова. Затем СМИ сообщали, что новым заммэра по дорожному хозяйству и транспорту может стать глава администрации Железнодорожного района города Андрей Курышин.