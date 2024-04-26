Протяженность волоконно-оптических линий билайн выросла на четверть в городах Алтая

Они сделали связь еще быстрее и надежнее

26 апреля 2024, 10:20, ИА Амител erid: LatgBrU4V

Детали оптического волокна / Фото: freepik.com

Оператор сотовой связи билайн за три года на 25% увеличил протяженность городских волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Алтайском крае. По ним трафик клиентов передается в виде световых импульсов – самого быстрого способа передачи информации на любые расстояния. Линии сделали еще надежнее связь между базовыми станциями сети 4G*, которые используют клиенты для скоростного доступа в интернет. На начало 2024 года общая длина городских и краевых ВОЛС в регионе составляет более 6,5 тысячи км.

ВОЛС состоят из прозрачных волокон. Видеоролики, фотографии, аудиосообщения и другой контент во время передачи по этим магистралям превращается в световые импульсы.

Такой способ транспортировки увеличивает скорость скачивания и загрузки информации, а также отличается высокой надежностью и устойчивостью к помехам. На него не влияют погодные условия и на пути сигнала не появляются здания и сооружения, как это происходит, если он передается по воздуху как радиосигнал.

Пропускная способность в этих прозрачных интернет-магистралях значительно выше других способов соединения базовых станций.

В городских сетях используют каналы в десятки и сотни гигабит в секунду, между городами скорости могут исчисляться терабитами, а рекорды в скорости передачи информации по ВОЛС уже перешагнули за один петабит в секунду.

Возможность одновременно передавать такой большой объем интернет-контента помогает эффективнее использовать базовые станции, в том числе те, которые построили за последние годы.

Развитие сети в условиях постоянного роста трафика вносит вклад как в повышение комфорта клиентов, так и в увеличение безопасности.

Благодаря этому можно оставаться на связи с близкими, а также использовать онлайн-консультации различных специалистов, иметь доступ к нужным интернет-сервисам в пути, в удаленных населенных пунктах и на важных социальных объектах.

Оператор уделяет особое внимание развитию инфраструктуры сотовой связи, что повышает надежность сети. В решении этой задачи, кроме развития ВОЛС, помогает комплекс технологий, которые в билайне называют "умная сеть".

Благодаря ей мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие обстоятельства, а разные инциденты на сети заранее прогнозируют. Факторы, которые к ним могут привести, устраняют еще до появления. Подробнее об этом читайте здесь.

Качество услуг зависит от разных факторов. "Умная сеть" билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

*4G ("4 Джи"). Фото: freepik.com.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте: www.beeline.ru

Реклама