Проводницу не накажут за гибель кота Твикса

Следствие установило, что она не виновна в случившемся

13 декабря 2024, 20:45, ИА Амител

Кот Твикс / Фото: t.me/twix_poisk

Проводницу, которая, по первоначальной версии, высадила на мороз кота Твикса из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, не будут наказывать. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Владислав Идамжапов.

"Следствие выяснило, что кота выгнал пассажир, а не сотрудница поезда", – рассказал он.

Мужчину установили и допросили, однако дело закрыли из-за отсутствия доказанного умысла. Адвокат владельца кота с решением не согласен и намерен его обжаловать.

Напомним, что кот Твикс пропал 11 января во время поездки из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Его повез отчим хозяина. Пока мужчина спал, Твикс выбрался из переноски. Проводница, увидев гуляющего по вагону кота, не смогла найти его хозяина и выпустила на улицу во время стоянки в Кирове.

После этого случая и вызванного им общественного резонанса Федеральная пассажирская компания изменила порядок обращения с животными, оставленными без владельцев в поездах.