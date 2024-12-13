Проводницу не накажут за гибель кота Твикса
Следствие установило, что она не виновна в случившемся
13 декабря 2024, 20:45, ИА Амител
Проводницу, которая, по первоначальной версии, высадила на мороз кота Твикса из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, не будут наказывать. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Владислав Идамжапов.
"Следствие выяснило, что кота выгнал пассажир, а не сотрудница поезда", – рассказал он.
Мужчину установили и допросили, однако дело закрыли из-за отсутствия доказанного умысла. Адвокат владельца кота с решением не согласен и намерен его обжаловать.
Напомним, что кот Твикс пропал 11 января во время поездки из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Его повез отчим хозяина. Пока мужчина спал, Твикс выбрался из переноски. Проводница, увидев гуляющего по вагону кота, не смогла найти его хозяина и выпустила на улицу во время стоянки в Кирове.
После этого случая и вызванного им общественного резонанса Федеральная пассажирская компания изменила порядок обращения с животными, оставленными без владельцев в поездах.
22:36:21 13-12-2024
Ну вот зачем об этом написали???? Сейчас опять начнется.
22:58:09 13-12-2024
Где это, интересно, мужчину установили через год?
00:32:03 14-12-2024
Спасибо, Господи! Не должны из-за скотины люди страдать.
07:50:43 14-12-2024
Котика ооочень жалко, но никто кроме хозяина не виноват.
08:25:48 14-12-2024
Как долго это устанавливали. Очередная ложь
15:54:55 14-12-2024
Ничего удивительного. У нас и за преступления против человека не наказывают/ не всегда/ не всех/ а тут котик...
23:54:29 14-12-2024
Проводница выпустила, а виноват какой-то пассажир.