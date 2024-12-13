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Проводницу не накажут за гибель кота Твикса

Следствие установило, что она не виновна в случившемся

13 декабря 2024, 20:45, ИА Амител

Кот Твикс / Фото: t.me/twix_poisk
Кот Твикс / Фото: t.me/twix_poisk

Проводницу, которая, по первоначальной версии, высадила на мороз кота Твикса из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, не будут наказывать. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Владислав Идамжапов.

"Следствие выяснило, что кота выгнал пассажир, а не сотрудница поезда", – рассказал он.

Мужчину установили и допросили, однако дело закрыли из-за отсутствия доказанного умысла. Адвокат владельца кота с решением не согласен и намерен его обжаловать.

Напомним, что кот Твикс пропал 11 января во время поездки из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Его повез отчим хозяина. Пока мужчина спал, Твикс выбрался из переноски. Проводница, увидев гуляющего по вагону кота, не смогла найти его хозяина и выпустила на улицу во время стоянки в Кирове.

После этого случая и вызванного им общественного резонанса Федеральная пассажирская компания изменила порядок обращения с животными, оставленными без владельцев в поездах.

суд животные

Комментарии 7

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Гость

22:36:21 13-12-2024

Ну вот зачем об этом написали???? Сейчас опять начнется.

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Гость

22:58:09 13-12-2024

Где это, интересно, мужчину установили через год?

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Гость

00:32:03 14-12-2024

Спасибо, Господи! Не должны из-за скотины люди страдать.

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Гость

07:50:43 14-12-2024

Котика ооочень жалко, но никто кроме хозяина не виноват.

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Гость

08:25:48 14-12-2024

Как долго это устанавливали. Очередная ложь

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Гость

15:54:55 14-12-2024

Ничего удивительного. У нас и за преступления против человека не наказывают/ не всегда/ не всех/ а тут котик...

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Гость

23:54:29 14-12-2024

Проводница выпустила, а виноват какой-то пассажир.

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