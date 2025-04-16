"Проявление греха". Милонов раскритиковал продажу золотых куличей

По мнению депутата, такими куличами продавцы оскорбляют саму суть праздника

16 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал продажу золотых куличей, которые стоят в среднем 20–30 тысяч рублей. Его слова приводит RT.

По словам парламентария, торговля так называемыми элитными куличами с дубайским шоколадом и сусальным золотом – это не что иное, как "проявление греха гордыни в чистом виде".

"Своими "акциями" они оскорбляют саму суть светлого праздника Воскресения Господня. Смотря на это все, хочется напомнить им всем историю изгнания торгующих из храма", – заявил депутат.

Ранее рассказали, как в Барнауле за год изменилась стоимость куличей.