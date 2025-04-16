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"Проявление греха". Милонов раскритиковал продажу золотых куличей

По мнению депутата, такими куличами продавцы оскорбляют саму суть праздника

16 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал продажу золотых куличей, которые стоят в среднем 20–30 тысяч рублей. Его слова приводит RT.

По словам парламентария, торговля так называемыми элитными куличами с дубайским шоколадом и сусальным золотом – это не что иное, как "проявление греха гордыни в чистом виде".

"Своими "акциями" они оскорбляют саму суть светлого праздника Воскресения Господня. Смотря на это все, хочется напомнить им всем историю изгнания торгующих из храма", – заявил депутат.

Ранее рассказали, как в Барнауле за год изменилась стоимость куличей.

пасха депутаты
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Комментарии 4

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Гость

14:33:43 16-04-2025

Милонов, а ты эти куличи иноагентами объяви. Народ и так над тобой угарает. Добавь масла в огонь.

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Гость

15:22:51 16-04-2025

Грех гордыни - это сам Милонов. А золотые куличи - пошлятина обыкновенная.

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Гость

15:34:52 16-04-2025

Здесь с ним соглашусь. Гордыня она и в Африке гордыня.

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Musik

20:26:14 16-04-2025

В мРа продают освященные куличи.
Вот чесслово.
Милонов запретит МРа?

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