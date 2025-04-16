"Проявление греха". Милонов раскритиковал продажу золотых куличей
По мнению депутата, такими куличами продавцы оскорбляют саму суть праздника
16 апреля 2025, 14:15, ИА Амител
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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал продажу золотых куличей, которые стоят в среднем 20–30 тысяч рублей. Его слова приводит RT.
По словам парламентария, торговля так называемыми элитными куличами с дубайским шоколадом и сусальным золотом – это не что иное, как "проявление греха гордыни в чистом виде".
"Своими "акциями" они оскорбляют саму суть светлого праздника Воскресения Господня. Смотря на это все, хочется напомнить им всем историю изгнания торгующих из храма", – заявил депутат.
Ранее рассказали, как в Барнауле за год изменилась стоимость куличей.
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14:33:43 16-04-2025
Милонов, а ты эти куличи иноагентами объяви. Народ и так над тобой угарает. Добавь масла в огонь.
15:22:51 16-04-2025
Грех гордыни - это сам Милонов. А золотые куличи - пошлятина обыкновенная.
15:34:52 16-04-2025
Здесь с ним соглашусь. Гордыня она и в Африке гордыня.
20:26:14 16-04-2025
В мРа продают освященные куличи.
Вот чесслово.
Милонов запретит МРа?