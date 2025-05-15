Переговоры России с Украиной пройдут 15 мая 2025 года в Стамбуле

15 мая 2025, 11:05, ИА Амител

Переговоры между Россией и Украиной в 2022 году / Фото: ТАСС

15 мая 2025 года в Стамбуле возобновятся переговоры России с Украиной, прерванные еще в 2022 году. На сайте Кремля опубликован список персон, которые будут представлять позицию РФ в переговорном процессе. Amic.ru рассказывает, кто отправился в Турцию как от России, так и от Украины.

Кто вошел в состав делегации от России на переговоры с Украиной?

В состав российской делегации вошли следующие лица:

Владимир Мединский – помощник президента Российской Федерации (глава делегации);

Михаил Галузин – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации);

Игорь Костюков – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (член делегации);

Александр Фомин – заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации).

Владимир Мединский / Фото: kremlin.ru

Кто еще поедет в Стамбул от России?

Также в Турцию от России отправилось четыре эксперта для переговоров с Украиной:

Андрей Зорин – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных сил России;

Екатерина Подобреевская – заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере;

Алексей Полищук – директор Второго департамента стран СНГ МИД России;

Владимир Шевцов – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

А Путин не едет?

Пока новостей об участии в переговорах президента России Владимира Путина нет. В составе делегации он также не указан.

Кто поехал от Украины?

Официально состав украинской делегации не назывался. Однако украинский ресурс Radio NV сообщает, что на переговоры полетят президент страны Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, а также дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква.

Трамп на переговоры поедет?

Трамп на переговоры в Турцию не приедет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме. Однако от США в Стамбул отправятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Правда, они приедут в Турцию на следующий день после переговоров, 16 мая, пишет РБК.

Зеленский и Путин на встрече в «нормандском формате» в 2019 году / Фото: kremlin.ru

По чьей инициативе проходят переговоры в Турции?

11 мая 2025 года президент России Владимир Путин предложил продолжить стамбульские переговоры, прерванные украинцами в 2022-м, причем "без всяких предварительных условий". По словам Путина, Россия нацелена "на серьезные переговоры с Украиной". Их смысл в том, чтобы "выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу", подчеркнул президент. Глава государства также отметил, что российские власти не исключают, что в ходе переговоров "удастся договориться о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня".

В ответ украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что будет ждать российского президента в Турции для личной встречи.