Мединский: делегация РФ будет ждать переговоров с Украиной 16 мая
Российская сторона будет ожидать украинскую делегацию с 10 часов утра
16 мая 2025, 07:32, ИА Амител
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация будет ждать украинскую сторону с 10 часов утра 16 мая. Об этом сообщает МИД России в своем Telegram-канале.
"Завтра с утра, с 10:00, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе", – сообщил российский политик.
Также Мединский подчеркнул, что встреча с главой МИД Турции 16 мая была плодотворной. С его слов, представители российской делегации в ходе переговоров прояснили свою позицию. Ранее он отмечал, что у российской стороны "присутствует рабочий настрой", а в переговорную группу вошел "руководящий состав всех заинтересованных ведомств".
При этом в Стамбуле не ждут как президента США Дональда Трампа, так и президента России Владимира Путина. Трамп объяснил, почему российский лидер не приехал в Турцию для переговоров по Украине.
"Зачем ему ехать, если я не поеду?" – ответил он в ходе пресс-конференции в Катаре.
От США в качестве посредника на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Ранее Уиткофф рассказал, что основными темами переговоров между Москвой и Киевом могут стать вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, а также использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.
07:43:14 16-05-2025
16.05.25. Украинская сторона ещё не в Стамбуле?
08:15:00 16-05-2025
Я ждала и верила, думала рожу...
08:18:23 16-05-2025
Какая честь украинской делегации. Их будут ждать.
09:51:58 16-05-2025
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
чтот вспомнилос, Симонов, да.
10:38:16 16-05-2025
Не хотят украинцы садиться за стол переговоров, будут только время тянуть, хотя нам это на руку.