Российская сторона будет ожидать украинскую делегацию с 10 часов утра

16 мая 2025, 07:32, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация будет ждать украинскую сторону с 10 часов утра 16 мая. Об этом сообщает МИД России в своем Telegram-канале.

"Завтра с утра, с 10:00, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе", – сообщил российский политик.

Также Мединский подчеркнул, что встреча с главой МИД Турции 16 мая была плодотворной. С его слов, представители российской делегации в ходе переговоров прояснили свою позицию. Ранее он отмечал, что у российской стороны "присутствует рабочий настрой", а в переговорную группу вошел "руководящий состав всех заинтересованных ведомств".

При этом в Стамбуле не ждут как президента США Дональда Трампа, так и президента России Владимира Путина. Трамп объяснил, почему российский лидер не приехал в Турцию для переговоров по Украине.

"Зачем ему ехать, если я не поеду?" – ответил он в ходе пресс-конференции в Катаре.

От США в качестве посредника на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Ранее Уиткофф рассказал, что основными темами переговоров между Москвой и Киевом могут стать вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, а также использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.