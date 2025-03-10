Одними витаминами делу не поможешь, да и пить их нужно с умом, подчеркивает кандидат психологических наук Анна Кузьмина

10 марта 2025, 06:15, ИА Амител

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Далеко не всем весна приносит радость и заряд сил. Многие с приходом этого прекрасного времени года чувствуют лишь бессилие и полную апатию. В этом обычно винят долгую зиму, которая "высасывает" из нас все витамины. Но дело не только в недостатке полезных веществ, подчеркивает кандидат психологических наук и завкафедрой клинической психологии института гуманитарных наук АлтГУ Анна Кузьмина. Она уверена, что главные корни проблем – у нас в голове.

О том, почему так происходит и как победить весеннюю хандру, – в материале amic.ru.

Две разные крайности

Весна, как и осень, действительно могут оказывать серьезное влияние на психоэмоциональное состояние человека, рассказала Кузьмина. В пример она привела сезонное аффективное расстройство – заболевание из международной классификации болезней, которое имеет разную специфику в зависимости от сезона. Ближе к зиме люди впадают в пессимизм, жалуются на чувство безнадежности и тревоги, а с приходом весны их беспокоят бессонница, раздражительность и тревога.

Виной всему изменение длительности светового дня, объясняет специалист. Организм начинает подстраиваться под новые условия, что порой сопровождается и изменением эмоционального состояния.

При этом речь идет об официальном диагнозе, поставить который могут только врачи, подчеркивает эксперт.

"Люди могут жаловаться на что угодно. Но чтобы этот диагноз был поставлен, должна быть четкая симптоматика и обследование профессионалом", – отмечает психолог.

Больше солнца – меньше сна

Впрочем, и люди без аффективного расстройства могут чувствовать весной полную апатию. По словам Кузьминой, во многом это связано с изменением режима сна. Чем раньше светает, тем меньше вырабатывается мелатонина – природного регулятора циркадных ритмов.

"Люди начинают раньше просыпаться, а ложатся при этом в свое привычное время. Режим дня сбивается, сам цикл сна становится недостаточным, появляются стресс и эмоциональное напряжение. Стрессом мы реагируем на адаптацию к новым условиям. Когда на улице меняется температура, это тоже стресс", – объясняет психолог.Чтобы сгладить последствия прихода весны, специалист советует максимально позаботиться о своем сне. Анна Кузьмина напоминает, что взрослому человеку требуется шесть-семь часов отдыха, чтобы выспаться и чувствовать себя бодро. Чтобы "продлить" ночь, можно использовать плотные шторы и маску для сна. Последние час-два перед засыпанием нужно провести уже в кровати, но без включенных гаджетов и телевизора.

Сказать мыслям "стоп"

Впрочем, на большинство людей стрессы, которые организм переживает из-за смены времени года, так сильно влиять не должны, замечает специалист. По ее мнению, чаще всего весенняя хандра начинается "с головы".

"Чаще всего за эмоциональное состояние отвечают наши мысли, определенные установки в голове. Если человек утром просыпается с мыслью, что его ждет ужасный день и все будет очень тяжело, то он уже только от этого будет испытывать грусть, тревогу и ожидать чего-то плохого. Если же он, наоборот, радуется новому дню и настраивается на большие возможности, то у него будет совершенно другое психоэмоциональное состояние. Учеными установлено, что все это влияет и на физиологические процессы в организме, и на гормональный фон: выработку адреналина, норадреналина и кортизола", – рассказывает Кузьмина.

Негативное мышление усугубляет и проблемы со сном, добавляет психолог.

"Часто люди испытывают бессилие, когда много о чем-то думают ночью. Руминации – это навязчивые негативные мысли, один из симптомов депрессии. Человек бесконечно прокручивает информацию в голове. Мозг в это время запущен, идет активная мыслительная деятельность. В этом случае можно хоть десять часов проспать, но все равно не выспишься", – рассказывает специалист.

Как перестать много думать перед сном?

Кузьмина подчеркивает, что мозг перейдет в "спокойную" фазу, если хотя бы за два часа до сна перестать заниматься рабочими делами и решать важные задачи. Для этого следует четко разделять рабочее и домашнее пространство. Если человек трудится на удаленке, у него обязательно должно быть отдельное рабочее место. Диван и кровать в доме должны быть предназначены исключительно для отдыха, настаивает специалист.

По ее словам, еще одна хорошая техника, которая отучает мозг много думать, – "стоп мысль".

"Для начала нужно вообще зафиксировать, что если ты лежишь и думаешь о плохом, то ты уже делаешь что-то не так. Следующий шаг – понять, можешь ли ты прямо сейчас что-нибудь сделать со своей проблемой или что-то изменить. Чаще всего это просто мысль в голове, которая ничего не решает и не определяет. Конечно, избавиться от тревоги по взмаху волшебной палочки очень сложно. Но если постоянно тренироваться, эта остановка себя от бесплодного мудрствования даст хорошие результаты", – уверяет собеседник.

Помогут ли витамины победить весеннюю хандру?

Авитаминоз действительно может влиять на эмоциональное состояние, соглашается Кузьмина. Но предупреждает, что бездумно скупать с маркетплейсов все витамины и поливитаминные комплексы – очень плохая идея.

"Пока мы не сдали анализы и не выяснили, чего не хватает в организме, любая закупка может пойти во вред. Иногда определенных витаминов и вовсе может быть в избытке. Все, что связано с физиологией, лучше исследовать в специализированных медицинских центрах, а не заниматься самолечением. Так вы поймете, чего вам действительно не хватает", – советует специалист.По ее словам, точечный подход позволит вам сэкономить деньги на покупке ненужных витаминов и биодобавок. Кроме того, надеяться стоит не только на препараты: чтобы одолеть весеннюю хандру, нужно полноценно и разнообразно питаться, не забывая об овощах и фруктах.