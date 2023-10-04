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Психолог прокомментировал слова Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве в Сибири

Накануне Маргарита Симоньян порассуждала о термоядерном взрыве над Сибирью

04 октября 2023, 18:21, Антон Дегтярев

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru
Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своей программе "ЧТД" рассказала о последствиях взрыва ядерной бомбы на высоте 100 км над Сибирью. По ее словам, ядерной зимы из-за этого не случится, зато из строя выйдет радиоэлектроника и спутники. Слова Симоньян буквально взбудоражили общество и вызвали шквал обсуждений. Почему это произошло и как сейчас общество воспринимает подобные новости, amic.ru спросил у психолога Андрея Шишмарева.

Эксперт отметил, Маргарита Симоньян своей речью затронула чувства многих людей. И это сообщение, как и любая новость о ядерной войне, принесла россиянам тревожные мысли и вызвала у них чувство страха.

"Есть базовая потребность жить, и мы все хотим, чтобы жизнь продолжалась. В этом смысле сообщение о нагнетании обстановки, об агрессии воздействует так, что мы хотим защититься, дистанцироваться. Могут быть разные эмоции, агрессия у людей – мол, давайте нападем на наших врагов, может быть, переживание за семью, за Родину. Может быть, и сочувствие людям, которые получают вред. И когда подобная фраза была произнесена, это было в патриотических целях, чтобы сообщить, что мы можем за себя постоять, отвечать и готовы идти до конца за Родину", – прокомментировал эксперт.

Между тем сибирякам позиция Симоньян могла сильно не понравиться, так как предлагается взрывать бомбу на их территории. И позиция прозвучала пренебрежительно по отношению к жителям этой части России, отметил Шишмарев.

"Мне как жителю Сибири неприятно такое слышать. Никому бы не хотелось, чтобы такое произошло. Скорее всего, она это произнесла, имея в виду какие-то далекие места, где не живут люди. Возможно, что с этой точки зрения это было произнесено", – подчеркнул он.

Андрей Шишмарев пояснил, что подобные "военные" новости за последние два года сильно повысили уровень стресса и тревоги у людей, и чтобы сберечь психику, заострять на них внимание не стоит. Лучше же сконцентрироваться на "духовной и эмоциональной сферах, чтобы привести себя в устойчивое, равновесное положение".

"Сейчас в идущий конфликт вовлечен любой человек тем или иным способом. Это все влияет на нас негативно. Поэтому всем надо научиться собирать информацию, не увлекаться, не погружаться в нее, фокусироваться на своем круге обязанностей, на эмоциональном состоянии, на круге близких и родных и продолжать делать свой вклад в мир, концентрироваться на деле, на принесении пользы", – посоветовал психолог.

Отметим, что в Кремле слова Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью уже прокомментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие дискуссии невозможны, Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний и позиция журналистки не отражает официальной позиции Москвы.

оружие Сибирь

Комментарии 13

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Гость

18:45:49 04-10-2023

Срочно привезти Симоньян в Сибирь на постоянное место жительства. Таким образом сместить вектор её сознания. Причем это крайне недорогой метод оказания помощи беспокойной женщине, никакой психолог не понадобиться, сама выздоровеет.

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Гость

22:13:26 04-10-2023

Гость (18:45:49 04-10-2023) Срочно привезти Симоньян в Сибирь на постоянное место житель... Нет , Симоньян в Сибирь опасно , вдруг она террористка смертница и обвешавшись ядерными бомбами себя взорвёт . Пусть лучше там , подальше живёт , так безопасней .

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Гость

18:47:57 04-10-2023

Ну какое там чувство страха? Симоньян что, имеет доступ к красной кнопке? Так языком трепанула глупая.

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Гость

18:51:57 04-10-2023

пусть засунет гранату себе куда нибудь и взрывает, очень от глупых мыслей отвлечет

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гость

19:45:55 04-10-2023

давайте на зло бабушке обморозим себе уши это патриотично так звучит как давайте взорвем на своей территории ядерную бомбу пусть нас враги боятся ,этому психологу надо самому к психиатру одратиться,голову на здравый смысл проверить

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Гость

23:00:08 04-10-2023

Все включились оправдывать Симонян, а вот сказал бы такое кто-нибудь из опозиции сразу бы дело завели.

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Светлана

00:01:57 05-10-2023

Психологи и др. объясняют, "скорее всего", другие слова и предположения, что бы значили слова этой дамы. А она сама как прокомментирует своё подлое предложение?

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Гость

00:26:18 05-10-2023

Очень яркий пример того, как человек может уничтожить свою репутацию в глазах граждан своей страны. Печально все это. Мне казалось, что Рита умнее и мудрее... Похоже, она уверена, что в космосе летают и на земле живут только одни пиндосы.

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Гость

06:36:09 05-10-2023

Все лично слышали ее высказывание? Оно не вырвано из контекста? У нее порой своеобразный юмор... А так она много здравых вещей говорит.

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Гость

08:35:00 05-10-2023

Гость (06:36:09 05-10-2023) Все лично слышали ее высказывание? Оно не вырвано из контекс... тебя с ней в дурку стоит отправить. в одну палату.

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Гость

07:32:09 05-10-2023

А ведь совершенно никто из комментирующих не смотрел эту передачу, где и была сказана эта фраза) Давайте я в двух словах попробую рассказать суть: это был комментарий на статью в Нью-Йорк Таймс о том, что Россия собирается провести испытание ядерного заряда нового типа под названием Буревестник, а это типа запрещено современными конвенциями. Симоньян в ответ сказала - а надобно испытать несмотря ни на что, показать что у нас имеется такое оружие, да вот хоть высоко над Сибирью - все равно никакого ущерба мол не будет, максимум электроника выйдет из строя, а это и не так уж и плохо, вообще типа без гаджетов даже лучше. Вот такой ассоциативный ряд был у этого комментария. Судить вам. Но все агрятся на ее слова, будто она всерьез предлагала взорвать Сибирь. Хотя на самом деле она так отреагировала на жалобы американцев о незаконности такого оружия.

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гость

10:12:22 05-10-2023

Гость (07:32:09 05-10-2023) А ведь совершенно никто из комментирующих не смотрел эту пер... отрабатываешь 33 серебренника убогинький,так даже власти признали ее высказывание и открестились,а ты все по старой методичке тут пропагандируешь

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Гость

09:49:28 05-10-2023

И это говорит главный редактор государственного телеканала... Статьи УК ее очень ждут

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