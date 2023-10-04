Психолог прокомментировал слова Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве в Сибири

Накануне Маргарита Симоньян порассуждала о термоядерном взрыве над Сибирью

04 октября 2023, 18:21, Антон Дегтярев

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своей программе "ЧТД" рассказала о последствиях взрыва ядерной бомбы на высоте 100 км над Сибирью. По ее словам, ядерной зимы из-за этого не случится, зато из строя выйдет радиоэлектроника и спутники. Слова Симоньян буквально взбудоражили общество и вызвали шквал обсуждений. Почему это произошло и как сейчас общество воспринимает подобные новости, amic.ru спросил у психолога Андрея Шишмарева.

Эксперт отметил, Маргарита Симоньян своей речью затронула чувства многих людей. И это сообщение, как и любая новость о ядерной войне, принесла россиянам тревожные мысли и вызвала у них чувство страха.

"Есть базовая потребность жить, и мы все хотим, чтобы жизнь продолжалась. В этом смысле сообщение о нагнетании обстановки, об агрессии воздействует так, что мы хотим защититься, дистанцироваться. Могут быть разные эмоции, агрессия у людей – мол, давайте нападем на наших врагов, может быть, переживание за семью, за Родину. Может быть, и сочувствие людям, которые получают вред. И когда подобная фраза была произнесена, это было в патриотических целях, чтобы сообщить, что мы можем за себя постоять, отвечать и готовы идти до конца за Родину", – прокомментировал эксперт.

Между тем сибирякам позиция Симоньян могла сильно не понравиться, так как предлагается взрывать бомбу на их территории. И позиция прозвучала пренебрежительно по отношению к жителям этой части России, отметил Шишмарев.

"Мне как жителю Сибири неприятно такое слышать. Никому бы не хотелось, чтобы такое произошло. Скорее всего, она это произнесла, имея в виду какие-то далекие места, где не живут люди. Возможно, что с этой точки зрения это было произнесено", – подчеркнул он.

Андрей Шишмарев пояснил, что подобные "военные" новости за последние два года сильно повысили уровень стресса и тревоги у людей, и чтобы сберечь психику, заострять на них внимание не стоит. Лучше же сконцентрироваться на "духовной и эмоциональной сферах, чтобы привести себя в устойчивое, равновесное положение".

"Сейчас в идущий конфликт вовлечен любой человек тем или иным способом. Это все влияет на нас негативно. Поэтому всем надо научиться собирать информацию, не увлекаться, не погружаться в нее, фокусироваться на своем круге обязанностей, на эмоциональном состоянии, на круге близких и родных и продолжать делать свой вклад в мир, концентрироваться на деле, на принесении пользы", – посоветовал психолог.

Отметим, что в Кремле слова Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью уже прокомментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие дискуссии невозможны, Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний и позиция журналистки не отражает официальной позиции Москвы.