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Симоньян порассуждала о взрыве термоядерной бомбы над Сибирью

По ее словам, из последствий в этом случае произойдет только выход из строя электроники

03 октября 2023, 23:00, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Маргарита Симоньян в эфире своей программы "Ч.Т.Д" рассказала о последствиях термоядерного взрыва над Сибирью.

Главред RT, ссылаясь на слова своего "знакомого", сказала, что "если произвести взрыв в сотнях километрах", то серьезных последствий не будет. Ни ядерной зимы, ни радиации.

Единственное, что случится, по ее мнению, – выход из строя всей радиотехники. Симоньян заявила, что будет рада тому, что все вернется к уровню 93-го года, потому что ей не придется объяснять детям, почему у них нет гаджетов. Журналистка запрещает детям использовать их, но разговаривать на эту тему она не стала.

Комментарии 15

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Гость

23:11:45 03-10-2023

Над кишлаком этой усатой армянки рваните

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Гость

00:04:02 04-10-2023

Даже комментировать не хочется

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Гость

00:04:58 04-10-2023

Душу дьяволу продала.

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Гость

00:10:25 04-10-2023

Тут одна на днях писала, что не использует гаджеты, потому что 5 рублей за киловатт. Ну типа, телевизор включает по праздникам, стирает на стиральной доске, звонить ходит к соседке, музыку играет сама на пианино. Похоже, она наслушалась Симоньян и её знакомого. Хорошо, что физики их не слушают.

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Гость

00:19:12 04-10-2023

Дура

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Гость

00:28:39 04-10-2023

А почему именно над Сибирью, причём тут НАШИ дети Над Рублевкой или Арменией, не вариант?

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...

05:11:00 04-10-2023

Совсем уже почокались?

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гость

07:17:02 04-10-2023

Двинулась баба. Похоже не знает как ещё вывернутся. В эфире назвала Пашиняна предателем, а на себя слабо посмотреть. Выдворить с канала ТВ. Смотреть противно, надоела её физиономия.

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Гость

07:23:41 04-10-2023

Это она русским за карабах свой вонючий хочет отомстить...

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гость

07:44:21 04-10-2023

а почему она до сих пор еще не в тюрьме за призывы к экстремизму и призыву к терактов?

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Владимир В.

07:48:01 04-10-2023

Видимо,трудный период жизни у неё начался, коли столь абсурдные заявления делает.

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Просто Мария

08:29:28 04-10-2023

Очередной вброс,все перевернуто,чтобы разжечь ненависть. Она не призывала это сделать,а приводила, как пример и говорила о последствиях. Как легко поддаются на провокации, или провокаторами являются тут.

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Гость

09:23:27 04-10-2023

Просто Мария (08:29:28 04-10-2023) Очередной вброс,все перевернуто,чтобы разжечь ненависть. Она... Кому она нужна, чтобы что-то к ней разжигать? За языком нужно следить. Современные медиатрепачи уже привыкли ляпать про Сибирь, как регион для ссылок всяких отбросов, экспериментов и прочего. Они в Сибири то ни разу не были.

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Гость

09:26:40 04-10-2023

От власти и денег кукуха поехала. И в чувство беднягу привести некому.

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Гость

09:49:18 04-10-2023

Мде, был о ней лучшего мнения, это просто верх тупости....

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