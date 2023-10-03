Симоньян порассуждала о взрыве термоядерной бомбы над Сибирью

По ее словам, из последствий в этом случае произойдет только выход из строя электроники

03 октября 2023, 23:00, ИА Амител

Кадр из видео

Маргарита Симоньян в эфире своей программы "Ч.Т.Д" рассказала о последствиях термоядерного взрыва над Сибирью.

Главред RT, ссылаясь на слова своего "знакомого", сказала, что "если произвести взрыв в сотнях километрах", то серьезных последствий не будет. Ни ядерной зимы, ни радиации.

Единственное, что случится, по ее мнению, – выход из строя всей радиотехники. Симоньян заявила, что будет рада тому, что все вернется к уровню 93-го года, потому что ей не придется объяснять детям, почему у них нет гаджетов. Журналистка запрещает детям использовать их, но разговаривать на эту тему она не стала.