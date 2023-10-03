Симоньян порассуждала о взрыве термоядерной бомбы над Сибирью
По ее словам, из последствий в этом случае произойдет только выход из строя электроники
03 октября 2023, 23:00, ИА Амител
Маргарита Симоньян в эфире своей программы "Ч.Т.Д" рассказала о последствиях термоядерного взрыва над Сибирью.
Главред RT, ссылаясь на слова своего "знакомого", сказала, что "если произвести взрыв в сотнях километрах", то серьезных последствий не будет. Ни ядерной зимы, ни радиации.
Единственное, что случится, по ее мнению, – выход из строя всей радиотехники. Симоньян заявила, что будет рада тому, что все вернется к уровню 93-го года, потому что ей не придется объяснять детям, почему у них нет гаджетов. Журналистка запрещает детям использовать их, но разговаривать на эту тему она не стала.
23:11:45 03-10-2023
Над кишлаком этой усатой армянки рваните
00:04:02 04-10-2023
Даже комментировать не хочется
00:04:58 04-10-2023
Душу дьяволу продала.
00:10:25 04-10-2023
Тут одна на днях писала, что не использует гаджеты, потому что 5 рублей за киловатт. Ну типа, телевизор включает по праздникам, стирает на стиральной доске, звонить ходит к соседке, музыку играет сама на пианино. Похоже, она наслушалась Симоньян и её знакомого. Хорошо, что физики их не слушают.
00:19:12 04-10-2023
Дура
00:28:39 04-10-2023
А почему именно над Сибирью, причём тут НАШИ дети Над Рублевкой или Арменией, не вариант?
05:11:00 04-10-2023
Совсем уже почокались?
07:17:02 04-10-2023
Двинулась баба. Похоже не знает как ещё вывернутся. В эфире назвала Пашиняна предателем, а на себя слабо посмотреть. Выдворить с канала ТВ. Смотреть противно, надоела её физиономия.
07:23:41 04-10-2023
Это она русским за карабах свой вонючий хочет отомстить...
07:44:21 04-10-2023
а почему она до сих пор еще не в тюрьме за призывы к экстремизму и призыву к терактов?
07:48:01 04-10-2023
Видимо,трудный период жизни у неё начался, коли столь абсурдные заявления делает.
08:29:28 04-10-2023
Очередной вброс,все перевернуто,чтобы разжечь ненависть. Она не призывала это сделать,а приводила, как пример и говорила о последствиях. Как легко поддаются на провокации, или провокаторами являются тут.
09:23:27 04-10-2023
Просто Мария (08:29:28 04-10-2023) Очередной вброс,все перевернуто,чтобы разжечь ненависть. Она... Кому она нужна, чтобы что-то к ней разжигать? За языком нужно следить. Современные медиатрепачи уже привыкли ляпать про Сибирь, как регион для ссылок всяких отбросов, экспериментов и прочего. Они в Сибири то ни разу не были.
09:26:40 04-10-2023
От власти и денег кукуха поехала. И в чувство беднягу привести некому.
09:49:18 04-10-2023
Мде, был о ней лучшего мнения, это просто верх тупости....