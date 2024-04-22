Психолог рассказала, как пережить шестидневную рабочую неделю

Она рекомендовала назначить себе на субботу поощрение, чтобы ждать не завершения рабочей недели, а что-то хорошее

22 апреля 2024, 16:29, ИА Амител

Уставший человек / Фото: unsplash.com

Соблюдение нескольких правил поможет легче перенести шестидневную рабочую неделю, рассказала РИА Новости психолог Софья Сулим.

Напомним, россияне на этой неделе будут работать шесть дней. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник, 29 апреля.

Сулим посоветовала распределить рабочую нагрузку на все дни, кроме последнего, оставив субботу легкой.

Дела, которые требуют большего количества усилий, нужно ставить в приоритет на утреннее и обеденное время, а самые сложные – планировать на вторник и среду.

"И тогда мы сконцентрируем усилия на сложном и будем доделывать то, что проще", – пояснила она.

Очень важно на этой неделе следить за своим сном, чтобы поддерживать ритм. Ведь иллюзия большого количества дней зачастую вызывают у людей перегруз из-за желания сделать все и сразу. Соблюдение этой простой рекомендации позволит держать внутреннюю батарею достаточно заряженной и тратить энергию равномерно.

Также Сулим рекомендовала назначить на субботу поощрение. Это поможет ждать не завершения рабочей недели, а что-то хорошее, что принесет суббота. Такое ожидание будет способствовать более легкому отношению к увеличившемуся количеству работы.