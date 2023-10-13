Психологи раскрыли глубинные причины понтов
Нередко за этим кроется попытка компенсировать ощущение себя плохим человеком
13 октября 2023, 06:45, ИА Амител
Клинический психолог Дарья Якушева и ее коллеги рассказали, что на самом деле стоит за понтами. Как сообщает "Секрет фирмы", нередко за этим кроется попытка компенсировать ощущение себя плохим человеком.
Социальная психология считает понты способом показать принадлежность к определенному классу. Индивидуальная психология трактует их иначе – через гиперкомпенсацию. Предполагается, что за ними стоит неуверенность. Психолог отмечает, что если лишить человека вещей и статуса, то он будет выглядеть растерянной личностью, которая чувствует себя беззащитной перед воображаемой критикой.
Якушева отметила, что в схема-терапии это назвали бы гиперкомпенсацией при "схеме дефективности".
"Ощущая внутренне себя плохим, человек пытается справиться с этим убеждением. Для этого он придает себе дополнительную значимость за счет материальных предметов", – заявила Якушева.Также у понтов может быть и более банальная причина – жажда похвалы. Таким образом человек хочет добиться внимания.
Психолог-консультант Виктория Смирнова высказала еще одну точку зрения. В основе такого поведения могут быть подавленные детские желания – в основном сексуальные. Экзистенциальный психолог же может сделать вывод, что за желанием покупать дорогие вещи и показывать их всем может скрываться страх смерти. Или просто одиночество.
Также понты можно трактовать и с точки зрения карго-культа. Копирование поведения богатых людей может быть следствием следующего убеждения: если я буду повторять образ жизни богатых, то и сам им стану.
Преподаватель МГУ, психолог Алексей Сапкин отметил, что понты могут привести к тревожности. Когда человек чувствует превосходство, то у него вырабатывается серотонин – он влияет на обеспечение приятных эмоций. Однако они проходят, и человек ищет возможности снова их испытать.
"При этом ведь и другие члены группы пытаются повысить свой статус. Получается, что наши материальные атрибуты стремительно девальвируются", – отметил он. Перестать понтоваться можно – для этого нужно изменить мышление и не зависеть от внешних оценок. "Современные направления психотерапии предлагают принять свои мысли и чувства как есть, без борьбы, с позиции любопытного наблюдателя, а главное – сосредоточиться на выявлении своих собственных ценностей", – пояснил он.
08:53:25 13-10-2023
Для меня мужик без лексуса - лашара безпантовый. Эту мантру в Яровом черноволосые безработные мадам из неблагополучных семей десятки раз на день повторяют.
10:30:50 13-10-2023
Гость (08:53:25 13-10-2023) Для меня мужик без лексуса - лашара безпантовый. Эту мантру ... Ну так деревенщины, че с них взять, они даже не могут понять, что тот же харек это уже динозавр, но в вариации Лексуса - сразу ноги раздвигаются не смотря на то, что это уже хлам на колесах )))
10:45:43 13-10-2023
Гость (08:53:25 13-10-2023) Для меня мужик без лексуса - лашара безпантовый. Эту мантру ... там вообще какая-то аномалия. Слышали тоже эти мечты о лексусах и бмв, говорят они это таким блеееееющим голоском. Казапеты. Олной фортануло, вот теперь и остальных корёжит.
09:03:59 13-10-2023
чувствует себя беззащитной перед воображаемой критикой ---- наверное в глубине души то чувствует, что похоже на деньги людей разводит, а то и вообще ворует, но завуалировано
09:29:05 13-10-2023
Наусложняли психологи. Тут обычное накидывание на себя пуха. Тщеславие.
10:39:37 13-10-2023
Социальная психология... Индивидуальная психология.... гиперкомпенсация... схема-терапия... подавленные детские желания – в основном сексуальные... Экзистенциальный психолог... карго-культ... А вам не кажется, что за всем этим нагромождением бессмысленных терминов срыт банальный бред и развод людей на деньги за якобы психологическую консультацию? Человеку свойственно хотеть лучшего, это заложено в его природе. Люди хотят ТЛК200, а не УАЗик не из-за понтов, а из-за разницы в потребительских свойствах этих двух предметов автопроизводства. Это просто как пример) Ассоциативный ряд можно продолжить до бесконечности.
10:47:37 13-10-2023
Гость (10:39:37 13-10-2023) Социальная психология... Индивидуальная психология.... гипе... Если хочется, то хотите пжл за свой счёт. Не как казапеты блеющие о лексусах и бмв, готовые всё прощать ради этих понтов.
11:17:57 13-10-2023
Гость (10:47:37 13-10-2023) Если хочется, то хотите пжл за свой счёт. Не как казапеты бл... Здесь речь вообще не про "казапет") Содержанки - это отдельная тема. Здесь именно про якобы понты самого владельца денежных знаков. Типа он мог бы обойтись и валенками, а не покупать зимние ботинки в магазине, или вместо вареного кофе купить себе пакетик "3 в 1".
13:52:02 13-10-2023
Гость (10:47:37 13-10-2023) Если хочется, то хотите пжл за свой счёт. Не как казапеты бл... НИ РАЗУ за всю свою жизнь не пришлось общаться с мечтающими о Лексусе черноволосыми жительницами Яровокго. Да и бывать там не довелось. Что там делать то? Видимо, подобные женщины ваш уровень. И тут уж не до понтов)))))) бгг
10:57:37 13-10-2023
Гость (10:39:37 13-10-2023) Социальная психология... Индивидуальная психология.... гипе... Ну так бывает, что и из-за разницы в потребительских свойствах, и из-за понтов. Она наверное описала такой вид случаев. Я реально видел авто, стоящее у дома в 2 раза дешевле машины. В Однажды в России обыгран такой случай, когда он квартиру продал и в гелике жил. Я тоже скептически отношусь к психологии, но у нее есть свои законы, и то что она описала похоже на правду, такое в жизни встречается
17:22:28 13-10-2023
Гость (10:39:37 13-10-2023) Социальная психология... Индивидуальная психология.... гипе... Понтовщики так обычно и объясняют: "Не, я не выпендриваюсь. Просто эта машина лучше." А сам в кредитах весь.