Психологи раскрыли глубинные причины понтов

Нередко за этим кроется попытка компенсировать ощущение себя плохим человеком

13 октября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Клинический психолог Дарья Якушева и ее коллеги рассказали, что на самом деле стоит за понтами. Как сообщает "Секрет фирмы", нередко за этим кроется попытка компенсировать ощущение себя плохим человеком.

Социальная психология считает понты способом показать принадлежность к определенному классу. Индивидуальная психология трактует их иначе – через гиперкомпенсацию. Предполагается, что за ними стоит неуверенность. Психолог отмечает, что если лишить человека вещей и статуса, то он будет выглядеть растерянной личностью, которая чувствует себя беззащитной перед воображаемой критикой.

Якушева отметила, что в схема-терапии это назвали бы гиперкомпенсацией при "схеме дефективности".

"Ощущая внутренне себя плохим, человек пытается справиться с этим убеждением. Для этого он придает себе дополнительную значимость за счет материальных предметов", – заявила Якушева.Также у понтов может быть и более банальная причина – жажда похвалы. Таким образом человек хочет добиться внимания.

Психолог-консультант Виктория Смирнова высказала еще одну точку зрения. В основе такого поведения могут быть подавленные детские желания – в основном сексуальные. Экзистенциальный психолог же может сделать вывод, что за желанием покупать дорогие вещи и показывать их всем может скрываться страх смерти. Или просто одиночество.

Также понты можно трактовать и с точки зрения карго-культа. Копирование поведения богатых людей может быть следствием следующего убеждения: если я буду повторять образ жизни богатых, то и сам им стану.

Преподаватель МГУ, психолог Алексей Сапкин отметил, что понты могут привести к тревожности. Когда человек чувствует превосходство, то у него вырабатывается серотонин – он влияет на обеспечение приятных эмоций. Однако они проходят, и человек ищет возможности снова их испытать.

"При этом ведь и другие члены группы пытаются повысить свой статус. Получается, что наши материальные атрибуты стремительно девальвируются", – отметил он. Перестать понтоваться можно – для этого нужно изменить мышление и не зависеть от внешних оценок. "Современные направления психотерапии предлагают принять свои мысли и чувства как есть, без борьбы, с позиции любопытного наблюдателя, а главное – сосредоточиться на выявлении своих собственных ценностей", – пояснил он.