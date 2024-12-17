Психологи рассказали, как справиться с предновогодней тревогой

Это чувство часто возникает из-за стремления "успеть все"

17 декабря 2024, 08:14, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Задачи, связанные с завершением дел и подготовкой к празднику, заставляют многих испытывать сильный стресс в декабре. Что делать, если появился страх Нового года, "Секрету фирмы" рассказали психологи.

Откуда берется тревога перед Новым годом

Психолог Екатерина Антюфьева отмечает, что тревога часто возникает из-за стремления успеть все: закрыть рабочие дела, подготовиться к праздникам, купить подарки и организовать семейные мероприятия.

Ожидания идеального праздника, который соответствует общепринятым стандартам, также могут усилить стресс. Эксперт предупреждает, что желание достичь безупречности может привести к неврозам.

"Не требуйте от себя невозможного", – советует она.

Важно выделять время на отдых и привлекать близких к подготовке, считает психолог.

Как победить тревогу перед Новым годом

По словам психолога и психотерапевта Михаила Валуйского, тревога перед Новым годом не имеет отношения к самому празднику, а часто возникает из-за неуверенности в своих силах и принятии решений.

Чтобы справиться с предновогодней тревогой, нужно разобраться в ее истинной причине.

"Чтобы мы чего-то боялись, у нас должны быть убеждения об этом как о чем-то кошмарном. А убеждения можно переработать", – говорит психотерапевт.

Как это сделать

Детализация негатива.

Чтобы справиться с тревогой, важно конкретно представить, чего именно вы боитесь и какие последствия могут быть. Психотерапевт рекомендует представить тревогу как грозовую тучу и затем сконденсировать ее в четко сформулированные опасения.

План на время после "катастрофы".

Следует разработать план действий на следующий день, неделю и месяц после того события, которое вызывает страх, чтобы понять, что с ним можно справиться.

Что делать, если не удается справиться самостоятельно

Если вам не удается справиться с тревогой самостоятельно, не стоит стесняться обратиться к специалисту. Иногда люди просто перегружают себя обязанностями, что вызывает стресс.

"Мы можем бежать от наших страхов и эмоций, а можем сосредоточиться на том, как достичь своих целей, несмотря на тревоги", – советует Михаил Валуйский.

Самое важное, о чем не стоит забывать в декабре, – это отдых.