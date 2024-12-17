Психологи рассказали, как справиться с предновогодней тревогой
Это чувство часто возникает из-за стремления "успеть все"
17 декабря 2024, 08:14, ИА Амител
Задачи, связанные с завершением дел и подготовкой к празднику, заставляют многих испытывать сильный стресс в декабре. Что делать, если появился страх Нового года, "Секрету фирмы" рассказали психологи.
Откуда берется тревога перед Новым годом
Психолог Екатерина Антюфьева отмечает, что тревога часто возникает из-за стремления успеть все: закрыть рабочие дела, подготовиться к праздникам, купить подарки и организовать семейные мероприятия.
Ожидания идеального праздника, который соответствует общепринятым стандартам, также могут усилить стресс. Эксперт предупреждает, что желание достичь безупречности может привести к неврозам.
"Не требуйте от себя невозможного", – советует она.
Важно выделять время на отдых и привлекать близких к подготовке, считает психолог.
Как победить тревогу перед Новым годом
По словам психолога и психотерапевта Михаила Валуйского, тревога перед Новым годом не имеет отношения к самому празднику, а часто возникает из-за неуверенности в своих силах и принятии решений.
Чтобы справиться с предновогодней тревогой, нужно разобраться в ее истинной причине.
"Чтобы мы чего-то боялись, у нас должны быть убеждения об этом как о чем-то кошмарном. А убеждения можно переработать", – говорит психотерапевт.
Как это сделать
- Детализация негатива.
Чтобы справиться с тревогой, важно конкретно представить, чего именно вы боитесь и какие последствия могут быть. Психотерапевт рекомендует представить тревогу как грозовую тучу и затем сконденсировать ее в четко сформулированные опасения.
- План на время после "катастрофы".
Следует разработать план действий на следующий день, неделю и месяц после того события, которое вызывает страх, чтобы понять, что с ним можно справиться.
Что делать, если не удается справиться самостоятельно
Если вам не удается справиться с тревогой самостоятельно, не стоит стесняться обратиться к специалисту. Иногда люди просто перегружают себя обязанностями, что вызывает стресс.
"Мы можем бежать от наших страхов и эмоций, а можем сосредоточиться на том, как достичь своих целей, несмотря на тревоги", – советует Михаил Валуйский.
Самое важное, о чем не стоит забывать в декабре, – это отдых.
"Не лишайте себя отдыха, даже если вам кажется, что не успеваете все сделать. Хроническая усталость только усугубит тревогу", – заключает психолог.
09:47:52 17-12-2024
"ожидание идеального праздника" приводит к тому, что все происходит как обычно. то есть так себе.
09:57:17 17-12-2024
нервные все стали
10:06:12 17-12-2024
Гость (09:57:17 17-12-2024) нервные все стали... а вы знаете как сложно сейчас легально получить траквилизаторы?