Птичий грипп, заражающий кошек, угрожает миру новой опасной пандемией

Случаи инфекции выявляют у животных в разных странах Европы и США

21 мая 2025, 16:15, ИА Амител

Домашний кот / Фото: unsplash.com / Amber Kipp

Вирус птичьего гриппа у кошек, которые сейчас массово болеют этой инфекцией, с высокой вероятностью может перейти на людей и вызвать опасную эпидемию, сравнимую с черной оспой. Как сообщают "Известия", об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вирус птичьего гриппа (H5N1) среди кошек сейчас бушует в США и Европе. По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, за первые три месяца 2025 года воздействию инфекции подверглись больше животных, чем за предыдущие девять месяцев. Кошки заболевают, когда поедают зараженную домашнюю птицу или ее яйца. Случаи выявили в Бельгии, Исландии, Норвегии, Соединенных Штатах.

Гинцбург отметил, что патоген имеет высокую заразность и тяжелые клинические проявления. По этой причине в России следует создавать прототип вакцины против него.

"Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность там составляет 50–70%, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций", – заявил он.

В таком случае в России смогут в течение нескольких недель запустить производство вакцины, ввести в гражданский оборот и обеспечить ею всю страну. Пока программ по созданию таких препаратов нет.