Как и когда в Алтайском крае начнут регистрировать и чипировать домашних питомцев?
До конца февраля 2025 года процедура маркирования собак будет бесплатной
29 ноября 2024, 08:37, ИА Амител
В Алтайском крае сделали обязательной регистрацию и маркировку собак. Нововведение вступает в силу с января 2025 года. Причем если регистрация будет бесплатной, то маркировка – за деньги владельца питомца. Впрочем, если поторопиться, то и за чипирование животного платить не придется: как сообщили в управлении ветеринарии Алтайского края, до конца февраля эта процедура будет бесплатной. Подробнее о том, как будет проходить кампания по регистрации и маркировке домашних питомцев, – в нашем материале.
Почему регистрация собак стала обязательной? Разве есть такой закон?
Есть. 4 октября 2024 года депутаты АКЗС приняли закон № 62-ЗС "О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края". Согласно этому закону, с 1 января 2025 года в регионе маркирование и регистрация собак становится обязательной.
Предполагается, что закон позволит повысить ответственность владельцев питомцев, будет способствовать снижению количества бездомных животных в Алтайском крае, а также поможет предотвращать случаи жестокого обращения. Ну и самое главное – сократится количество случаев нападения собак на людей.
И как этому всему поможет регистрация собак?
Как разъясняют в управлении ветеринарии Алтайского края, при регистрации и маркировке животного данные о нем и его хозяине внесут в специальную информационную систему, собаке при этом будет присвоен "уникальный идентификационный номер". И если вдруг питомец потерялся или его выбросили на улицу, то этот номер позволит установить владельца животного. И в случае необходимости – привлечь его к ответственности.
У меня собаки нет, но есть кошка. Ее тоже надо регистрировать и маркировать?
Только по вашему желанию. Согласно закону Алтайского края, обязательной регистрации подлежат исключительно собаки.
Каких собак и с какого возраста нужно регистрировать?
Всех собак, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, независимо от породы. Регистрировать их нужно с трехмесячного возраста.
Кто и где будет проводить регистрацию и маркирование?
Регистрацию домашних животных будут проводить в учреждениях государственной ветеринарной службы Алтайского края.
Такие учреждения расположены во всех муниципальных образованиях региона.
Сколько будет стоить процедура регистрации и маркирования?
Регистрация собак будет проводиться бесплатно.
Маркировка – за деньги владельца.
Но чтобы поощрить самых ответственных владельцев собак, временно ее сделают бесплатной.
Как сообщили в управлении ветеринарии Алтайского края, в январе и феврале специалисты государственной ветеринарной службы будут проводить процедуру маркирования безвозмездно.
Нужно будет только приобрести (за деньги) электронный чип или ушную бирку.
После февраля будет утвержден специальный прейскурант цен на маркировку. И тогда чипировать питомца можно будет в любой ветеринарной клинике.
Когда все-таки в крае начнут регистрировать собак и как это будет происходить в селах?
Кампания по регистрации собак в Алтайском крае начнется сразу после новогодних каникул, с 9 января, сообщили в управлении ветеринарии.
В каждом населенном пункте Алтайского края с администрациями муниципалитетов будет разработан график, в соответствии с которым сотрудники ветеринарной службы будут регистрировать и маркировать собак. Жителям этих населенных пунктов информацию о графике доведут через СМИ, социальные сети и мессенджеры.
Провести масштабную кампанию по регистрации домашних животных планируется в период с 9 января по 28 февраля 2025 года.
Кстати, в Барнауле пройти регистрацию можно уже сейчас в пунктах по адресам:
ул. Короленко, 109;
ул. Шевченко, 158.
Какое наказание грозит, если не зарегистрировать собаку?
Штраф. Если владелец собаки не выполнит требование закона по ее регистрации и (или) маркированию, то ему грозит предупреждение или административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
Штрафовать нерадивых хозяев начнут с 1 июля 2025 года. Полгода владельцам собак дают на то, чтобы те свыклись с необходимостью зарегистрировать своего питомца и все-таки сделали это.
08:45:03 29-11-2024
Никто не будет регистрировать. Ну разве что заводчики. Идиотским законам не место в жизни. Я не понимаю как коммунисты поддержали этот идиотизм. Типа, бюджет же не пострадает! А почему граждане должны раскашелиться за игры горе политиков из ЗакСобрания?
08:48:05 29-11-2024
Себя сначала промаркируйте...Чтобы каждый в крае видел - вот идет горе-законотворец, он никогда больше не должен попасть в депутаты!
09:23:08 29-11-2024
Пусть те, кто это придумал и утвердил засунут себе собачий чип
10:17:35 29-11-2024
Это теперь начиная с июля 2025 чтобы погулять с собакой нужно брать с собой документы о чипировании? 😉
10:22:56 29-11-2024
Отпущу на волю трех собак. Я их не покупал, не мои. Прийдут - по кормлю, меньшим братьям нужно помогать
16:26:01 29-11-2024
Гость (10:22:56 29-11-2024) Отпущу на волю трех собак. Я их не покупал, не мои. Прийдут ... Отстреляют их, вот и всё. Для них Закон и предусмотрен.
17:36:02 29-11-2024
Гость (16:26:01 29-11-2024) Отстреляют их, вот и всё. Для них Закон и предусмотрен.... Для отстрельщиков как раз приняли другой закон...О жестоком обращении с животными...
10:24:18 29-11-2024
В двух пунктах хотят всех собак чипировать? За два месяца?
10:59:48 30-11-2024
Гость (10:24:18 29-11-2024) В двух пунктах хотят всех собак чипировать? За два месяца? ... не переживайте ,придут только ответственные собачники
10:42:59 30-11-2024
все собачники отписались,теперь сходите и уберите за своей собакой отходы жизнедеятельности