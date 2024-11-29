Как и когда в Алтайском крае начнут регистрировать и чипировать домашних питомцев?

До конца февраля 2025 года процедура маркирования собак будет бесплатной

29 ноября 2024, 08:37, ИА Амител

Собака в парке / иллюстративное фото из архива amic.ru

В Алтайском крае сделали обязательной регистрацию и маркировку собак. Нововведение вступает в силу с января 2025 года. Причем если регистрация будет бесплатной, то маркировка – за деньги владельца питомца. Впрочем, если поторопиться, то и за чипирование животного платить не придется: как сообщили в управлении ветеринарии Алтайского края, до конца февраля эта процедура будет бесплатной. Подробнее о том, как будет проходить кампания по регистрации и маркировке домашних питомцев, – в нашем материале.

Почему регистрация собак стала обязательной? Разве есть такой закон?

Есть. 4 октября 2024 года депутаты АКЗС приняли закон № 62-ЗС "О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края". Согласно этому закону, с 1 января 2025 года в регионе маркирование и регистрация собак становится обязательной.

Предполагается, что закон позволит повысить ответственность владельцев питомцев, будет способствовать снижению количества бездомных животных в Алтайском крае, а также поможет предотвращать случаи жестокого обращения. Ну и самое главное – сократится количество случаев нападения собак на людей.

И как этому всему поможет регистрация собак?

Как разъясняют в управлении ветеринарии Алтайского края, при регистрации и маркировке животного данные о нем и его хозяине внесут в специальную информационную систему, собаке при этом будет присвоен "уникальный идентификационный номер". И если вдруг питомец потерялся или его выбросили на улицу, то этот номер позволит установить владельца животного. И в случае необходимости – привлечь его к ответственности.

У меня собаки нет, но есть кошка. Ее тоже надо регистрировать и маркировать?

Только по вашему желанию. Согласно закону Алтайского края, обязательной регистрации подлежат исключительно собаки.

Каких собак и с какого возраста нужно регистрировать?

Всех собак, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, независимо от породы. Регистрировать их нужно с трехмесячного возраста.

Собака ждет / иллюстративное фото из архива amic.ru

Кто и где будет проводить регистрацию и маркирование?

Регистрацию домашних животных будут проводить в учреждениях государственной ветеринарной службы Алтайского края.

Такие учреждения расположены во всех муниципальных образованиях региона.

Сколько будет стоить процедура регистрации и маркирования?

Регистрация собак будет проводиться бесплатно.

Маркировка – за деньги владельца.

Но чтобы поощрить самых ответственных владельцев собак, временно ее сделают бесплатной.

Как сообщили в управлении ветеринарии Алтайского края, в январе и феврале специалисты государственной ветеринарной службы будут проводить процедуру маркирования безвозмездно.

Нужно будет только приобрести (за деньги) электронный чип или ушную бирку.

После февраля будет утвержден специальный прейскурант цен на маркировку. И тогда чипировать питомца можно будет в любой ветеринарной клинике.

Собака с хозяином / иллюстративное фото из архива amic.ru

Когда все-таки в крае начнут регистрировать собак и как это будет происходить в селах?

Кампания по регистрации собак в Алтайском крае начнется сразу после новогодних каникул, с 9 января, сообщили в управлении ветеринарии.

В каждом населенном пункте Алтайского края с администрациями муниципалитетов будет разработан график, в соответствии с которым сотрудники ветеринарной службы будут регистрировать и маркировать собак. Жителям этих населенных пунктов информацию о графике доведут через СМИ, социальные сети и мессенджеры.

Провести масштабную кампанию по регистрации домашних животных планируется в период с 9 января по 28 февраля 2025 года.

Кстати, в Барнауле пройти регистрацию можно уже сейчас в пунктах по адресам:

ул. Короленко, 109;

ул. Шевченко, 158.

Какое наказание грозит, если не зарегистрировать собаку?

Штраф. Если владелец собаки не выполнит требование закона по ее регистрации и (или) маркированию, то ему грозит предупреждение или административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Штрафовать нерадивых хозяев начнут с 1 июля 2025 года. Полгода владельцам собак дают на то, чтобы те свыклись с необходимостью зарегистрировать своего питомца и все-таки сделали это.