Путин 8 марта помиловал 52 женщины
При принятии такого решения президент руководствовался принципами гуманности, подчеркнули в пресс-службе Кремля
08 марта 2024, 15:15, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили 8 марта в Кремле.
Уточняется, что при принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего помилованы матери несовершеннолетних детей, беременные и родственницы участников СВО.
Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, пожелав им взаимопонимания, успехов и счастливых мгновений.
09:05:51 09-03-2024
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