Путин 8 марта помиловал 52 женщины

При принятии такого решения президент руководствовался принципами гуманности, подчеркнули в пресс-службе Кремля

08 марта 2024, 15:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили 8 марта в Кремле.

Уточняется, что при принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего помилованы матери несовершеннолетних детей, беременные и родственницы участников СВО.

Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, пожелав им взаимопонимания, успехов и счастливых мгновений.