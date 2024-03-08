Путин поздравил россиянок с 8 Марта

По словам президента, женщинами невозможно не восхищаться

08 марта 2024, 11:31, ИА Амител

Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, пожелав им взаимопонимания, успехов и счастливых мгновений.

По словам президента, женщины поражают мужчин своим умением все делать быстро, скоро и тщательно, учитывая все детали.

"Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно. С праздником вас! С международным женским днем!" – сказал глава государства.

С 8 Марта сегодня также поздравили женщин губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.