Путин: без роста рождаемости Россия не сможет стабильно развиваться

Президент назвал вопрос демографии одним из ключевых

19 декабря 2024, 18:10, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что вопрос демографии является одним из ключевых для страны.

Владимир Путин отметил, что уровень рождаемости в России снизился до 1,41%, что крайне мало. При этом в аналогичной ситуации находятся Финляндия и Норвегия.

Глава государства подчеркнул, что для стабильного развития России необходимо поднять показатель рождаемости до уровня не менее 2,3%.

Путин напомнил о последствиях Великой Отечественной войны, которые до сих пор сказываются на демографической ситуации.

"Девочки нужны, девочки", – пошутил Путин.

Российский лидер отметил, что для исправления ситуации в стране действует комплексная программа поддержки семей. Среди мер:

единое пособие для семей с детьми;

программа материнского капитала, не имеющая аналогов в мире;

семейная ипотека с возможностью погасить до 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.

Президент также подчеркнул, что вопросы семьи должны быть приоритетом для глав регионов.