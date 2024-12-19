Путин: без роста рождаемости Россия не сможет стабильно развиваться
Президент назвал вопрос демографии одним из ключевых
19 декабря 2024, 18:10, ИА Амител
Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что вопрос демографии является одним из ключевых для страны.
Владимир Путин отметил, что уровень рождаемости в России снизился до 1,41%, что крайне мало. При этом в аналогичной ситуации находятся Финляндия и Норвегия.
Глава государства подчеркнул, что для стабильного развития России необходимо поднять показатель рождаемости до уровня не менее 2,3%.
Путин напомнил о последствиях Великой Отечественной войны, которые до сих пор сказываются на демографической ситуации.
"Девочки нужны, девочки", – пошутил Путин.
Российский лидер отметил, что для исправления ситуации в стране действует комплексная программа поддержки семей. Среди мер:
- единое пособие для семей с детьми;
- программа материнского капитала, не имеющая аналогов в мире;
- семейная ипотека с возможностью погасить до 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.
Президент также подчеркнул, что вопросы семьи должны быть приоритетом для глав регионов.
"У всех руководителей регионов рабочий день должен начинаться и заканчиваться вопросами семьи", – считает глава государства.
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