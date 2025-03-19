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Путин дал команду на месяц отказаться от ударов по объектам энергетики Украины

Российский лидер согласился с соответствующим предложением Трампа

19 марта 2025, 01:20, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал российским военным команду на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующее предложение выдвинул президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Телефонный разговор глав государств состоялся во вторник, 18 марта, и продлился более двух часов.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и длился почти полтора часа. Тогда лидеры, среди прочего, обсудили украинский конфликт. По словам Пескова, Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта. Также российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Обсуждались и дальнейшие контакты.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

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Владимир Путин СВО США Россия Политика международные отношения украина спецоперация Дональд Трамп

Комментарии 12

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Гость

06:56:48 19-03-2025

А раньше уничтожали энергетику Украины? Как то не слышно было.

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Гость

07:55:13 19-03-2025

Гость (06:56:48 19-03-2025) А раньше уничтожали энергетику Украины? Как то не слышно был... Пару раз было. За три года

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Гость

10:04:00 19-03-2025

Гость (06:56:48 19-03-2025) А раньше уничтожали энергетику Украины? Как то не слышно был... Суровикин как-то попробовал. Себе на беду...

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Гость

06:58:19 19-03-2025

Ничего, потом при необходимости можно будет разом отстреляться. Главное, производство ракет прекращать.

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Гость

07:44:45 19-03-2025

Ну не очень хорошая новость. Вызывает подозрения

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Гость

08:27:14 19-03-2025

Гость (07:44:45 19-03-2025) Ну не очень хорошая новость. Вызывает подозрения... Гость, у тебя подозрение? Иди служить в разведку.

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Гость

08:39:08 19-03-2025

Нас опять надули?

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Гость

10:15:16 19-03-2025

Гость (08:39:08 19-03-2025) Нас опять надули? ... сделали предложение, от которого невозможно отказаться...

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Гость

08:39:48 20-03-2025

Гость (08:39:08 19-03-2025) Нас опять надули? ... Тебя лично - да! Только не надули, а натянули.

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Гость

09:55:59 19-03-2025

Не так не приятно было бы всё это шоу, если бы не знать, кто и чем за это всё платит и сколько ещё будем расплачиваться

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Гость

12:42:15 19-03-2025

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Предварительно, работа предприятия приостановлена

19 марта 2025, 09:40, ИА Амител ---- А нефтебаза это не объект энергетики?

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Гость

12:42:34 19-03-2025

Дня три продержится, не более.

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