Путин дал команду на месяц отказаться от ударов по объектам энергетики Украины
Российский лидер согласился с соответствующим предложением Трампа
19 марта 2025, 01:20, ИА Амител
Президент России Владимир Путин дал российским военным команду на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующее предложение выдвинул президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером.
"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Телефонный разговор глав государств состоялся во вторник, 18 марта, и продлился более двух часов.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и длился почти полтора часа. Тогда лидеры, среди прочего, обсудили украинский конфликт. По словам Пескова, Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта. Также российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Обсуждались и дальнейшие контакты.
06:56:48 19-03-2025
А раньше уничтожали энергетику Украины? Как то не слышно было.
07:55:13 19-03-2025
Гость (06:56:48 19-03-2025) А раньше уничтожали энергетику Украины? Как то не слышно был... Пару раз было. За три года
10:04:00 19-03-2025
Гость (06:56:48 19-03-2025) А раньше уничтожали энергетику Украины? Как то не слышно был... Суровикин как-то попробовал. Себе на беду...
06:58:19 19-03-2025
Ничего, потом при необходимости можно будет разом отстреляться. Главное, производство ракет прекращать.
07:44:45 19-03-2025
Ну не очень хорошая новость. Вызывает подозрения
08:27:14 19-03-2025
Гость (07:44:45 19-03-2025) Ну не очень хорошая новость. Вызывает подозрения... Гость, у тебя подозрение? Иди служить в разведку.
08:39:08 19-03-2025
Нас опять надули?
10:15:16 19-03-2025
Гость (08:39:08 19-03-2025) Нас опять надули? ... сделали предложение, от которого невозможно отказаться...
08:39:48 20-03-2025
Гость (08:39:08 19-03-2025) Нас опять надули? ... Тебя лично - да! Только не надули, а натянули.
09:55:59 19-03-2025
Не так не приятно было бы всё это шоу, если бы не знать, кто и чем за это всё платит и сколько ещё будем расплачиваться
12:42:15 19-03-2025
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае
Предварительно, работа предприятия приостановлена
19 марта 2025, 09:40, ИА Амител ---- А нефтебаза это не объект энергетики?
12:42:34 19-03-2025
Дня три продержится, не более.