Путин дал команду на месяц отказаться от ударов по объектам энергетики Украины

Российский лидер согласился с соответствующим предложением Трампа

19 марта 2025, 01:20, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал российским военным команду на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующее предложение выдвинул президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Телефонный разговор глав государств состоялся во вторник, 18 марта, и продлился более двух часов.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и длился почти полтора часа. Тогда лидеры, среди прочего, обсудили украинский конфликт. По словам Пескова, Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта. Также российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Обсуждались и дальнейшие контакты.