Путин и Фидель Кастро. Что за выставка шахматных фигур открылась в театре драмы?

Именно там проходят Суперфиналы чемпионата России

23 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Выставка шахмат в театре драмы Шукшина/Фото: amic.ru

Уникальная выставка шахмат работает в театре драмы имени Шукшина. Ее открыли в рамках проведения в Барнауле Суперфинала 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин. Инициатором выставки выступил руководитель Музея шахмат ФШР, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников. Ее, кстати, уже посетили члены правительства Алтайского края, а также ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

На втором этаже театра установили необычные шахматные доски и фигуры. Например, одна из досок посвящена политическим деятелям. Среди фигур представлен, например, президент России Владимир Путин, который "стал" королем. Также есть кубинский революционер Фидель Кастро, бывший президент Венесуэлы Уго Чавес, а также экс-глава Белого дома Джордж Буш-младший. Выставка будет работать до конца проведения Суперфиналов по шахматам.

Напомним, Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин проходят в Алтайском крае с 16 по 29 августа в краевом театре драмы имени Шукшина. Победители турнира получат право выступить от России на Кубке мира. Это самые статусные соревнования по шахматам, которые проходят в нашей стране. В Барнаул приехали 12 мужчин и 12 женщин.

Кстати, директор Музея шахмат ФШР Дмитрий Олейников был гостем проекта "Переговорка" на amic.ru. Посмотреть интервью с ним можно по ссылке.