"Самый звездный состав". Эксперт о том, что дадут Алтаю суперфиналы по шахматам

Международный мастер Владимир Барский рассказал amic.ru о самом интеллектуальном виде спорта в мире

22 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: Этери Кублашвили/ партии Суперфинала комментируют Владимир Барский и Георгий Кастаньеда

Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин проходят в Алтайском крае с 16 по 29 августа. Выяснить, кто лучший игрок в стране, в Барнаул приехали лучшие из лучших: 12 женщин и 12 мужчин. Одним из почетных гостей турнира стал Владимир Барский - международный мастер, заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России, тренер и журналист, автор книг о шахматах. Business FM Барнаул поговорил с Владимиром о том, чем уникальны Суперфиналы и как они помогут развивать шахматы в Алтайском крае.

Владимир Барский. Родился 16 февраля 1969 года в Москве. Российский шахматист, международный мастер (1996 год), тренер, журналист. В 2008-2009 годах – сотрудник отдела "Спортивные игры" газеты "Спорт день за днем": писал репортажи, в основном, о баскетболе и волейболе, работал корреспондентом на Олимпиаде-2008 в Пекине.С 17 октября 2011 года занимает должность главного редактора сайта Российской Шахматной Федерации. В 2015 году начал издавать шахматную литературу. Важное место в серии "Библиотека ФШР" занимают учебники для шахматистов различного уровня (от начинающих до гроссмейстеров), а также книги о выдающихся советских и российских шахматистах. Автор многих книг.

- На две недели Барнаул стал шахматной столицей России. Некоторые эксперты считают, что и всего мира. Чем уникален этот турнир?

- Мужской Суперфинал собрал очень сильных игроков, а женский – просто самый звездный состав. Отчасти это связано с тем, что в Барнауле разыграют путевки на Кубок мира: пять в мужском турнире и три в женском. Уже прошло несколько туров Суперфиналов. Среди мужчин можно выделить трехкратного чемпиона мира по блицу Александра Грищука, действующего чемпиона России Владислава Артемьева, чемпиона мира по быстрым шахматам Даниила Дубова. Александр Грищук и Даниил Дубов – коренные москвичи, а Владислав живет в Казани, хотя родился в Сибири и всегда это подчеркивает. Фавориты у женщин – обладательница Кубка мира 2023 года Александра Горячкина и трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно.

- Мог ли кто-то из алтайских профессиональных шахматистов участвовать в турнире?

- Пока настолько сильных игроков на Алтае нет, но в будущем вполне могут появиться. Шахматы в Алтайском крае развиваются стремительно. Я сейчас второй раз в Барнауле, а впервые приезжал в 2013 году по приглашению президента Федерации шахмат Алтайского края Артема Поломошнова. Когда он только возглавил Федерацию, шахматы в регионе никому не были нужны. А сейчас открываются клубы по всему Алтайскому краю. Уже большая часть жителей региона занимается регулярно шахматами (по данным Федерации шахмат Алтайского края, десятки тысяч человек в регионе посещают шахматные школы и кружки – прим. ред.).

Фото: Владимир Барский

- Но результаты ведь у нас все равно неплохие. Верно?

- Да. Это как с пирамидой: чем больше основание, тем выше она будет. В Алтайском крае уже появляются сильные молодые шахматисты. Могу выделить мастера ФИДЕ Викторию Лоскутову (она в 2021 году стала чемпионкой Европы по классическим шахматам среди девушек до 18 лет – прим. ред.). В ближайшее время она вполне может стать гроссмейстером. Из юных игроков помню также Алексея Сорокина. Кажется, он уже стал гроссмейстером, однако сейчас учится в другой стране (в США — прим. ред.). Уверен, в ближайшем будущем в Алтайском крае появятся новые сильные шахматисты.

- В школах Алтайского края обучают шахматам по учебникам, которые вы написали. Как оцениваете реализацию программы "Шахматы в школе" в регионе?

- Это учебно-методический комплекс, разработанных Федерацией шахмат России при поддержке Фонда Тимченко. Мне выпала честь стать автором этого комплекса, который рассчитан на три года обучения. Приятно, что Федерация шахмат Алтайского края выбрала именно мои методические материалы и внедрила их у себя. Однако самое главное — это учителя. Они должны любить шахматы и детей, а также иметь хорошую квалификацию. В Алтайском крае проделывают большую работу для повышения квалификации учителей, благодаря чему развивается наш прекрасный вид спорта, а шахматы становятся полноценным предметом в школах.

- Вам нравится, как проходят Суперфиналы чемпионата России?

- Да. Рядом с театром драмы имени Шукшина установлен шатер, где находится комментатор соревнований Георгий Кастаньеда. Зрители могут пообщаться с гроссмейстерами и получить автографы мировых шахматных звезд. Также за соревнованиями можно следить в интернете. Есть много дополнительных программ для любителей, которые проходят в парке "Изумрудный". В общем, Барнаул действительно превратился сейчас в шахматную столицу России.

Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин проходят в Алтайском крае с 16 по 29 августа в краевом театре драмы имени Шукшина. Победители турнира получат право выступить от России на Кубке мира. Это самые статусные соревнования по шахматам, которые проходят в нашей стране. В Барнаул приехали 12 мужчин и 12 женщин. Суперфиналы проводят раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем. Начало всех туров – в 15:00 по местному времени.



В мужском Суперфинале выступают: Александр Грищук, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Евгений Наер, Максим Матлаков, Павел Понкратов, Алексей Дреев, Арсений Нестеров, Артем Тимофеев, Рудик Макарян и Алексей Гребнев.

Состав участниц женского Суперфинала чемпионата России по шахматам является сильнейшим за несколько лет. В Барнаул приехали Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Валентина Гунина, Лея Гарифуллина, Ольга Гиря, Наталья Погонина, Баира Кованова, Дарья Войт, Екатерина Гольцева, Дарья Чарочкина и Ольга Карманова.