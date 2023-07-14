Путин: многие обучающиеся за рубежом россияне хотят работать в РФ

По словам президента, интерес молодежи к инженерным профессиям вырос в разы

14 июля 2023, 15:09, ИА Амител

Кадр: iz.ru

Многие россияне, которые учатся за рубежом, хотят работать в России и развивать нацпроекты. С таким заявлением выступил Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", передают "Известия".

Также в ходе мероприятия российский лидер подчеркнул, что интерес молодежи к инженерным профессиям вырос в разы.

Накануне Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке.