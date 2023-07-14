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Путин: многие обучающиеся за рубежом россияне хотят работать в РФ

По словам президента, интерес молодежи к инженерным профессиям вырос в разы

14 июля 2023, 15:09, ИА Амител

Кадр: iz.ru
Кадр: iz.ru

Многие россияне, которые учатся за рубежом, хотят работать в России и развивать нацпроекты. С таким заявлением выступил Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", передают "Известия".

Также в ходе мероприятия российский лидер подчеркнул, что интерес молодежи к инженерным профессиям вырос в разы.

Накануне Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке.

Владимир Путин

Комментарии 10

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Гость

15:12:46 14-07-2023

хотят работать в России ------ Сказочник, как и премьер с инфляцией в 2,9%)))))))))

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Гость

16:16:10 14-07-2023

Гость (15:12:46 14-07-2023) хотят работать в России ------ Сказочник, как и премьер с и... Ну почему же. Если работать депутатами или там олигархами - так детки чинуш, думается, не будут против.

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Гость

15:42:51 14-07-2023

Ну они в другой реальности живут и оттуда уже не вернутся.

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Гость

15:44:52 14-07-2023

Хотеть можно что угодно. Важно то, как на самом деле будет, останутся ли они работать там или вернутся на родину.

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Гость

16:42:20 14-07-2023

Вот ему врут .. Люди потому и уезжают учиться за бугор, чтобы гражданство легче получить. Смешно думать, что человек (родители человека) вкладывают такие деньжища в образование, чтобы потом копейки тут зарабатывать? Ну только, если обучающийся - сын "генерала" с гарантированным теплым креслом.

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Гость

00:46:04 15-07-2023

Работающие здесь с забугорным образованием реальные иноагенты

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Гость

12:15:14 15-07-2023

Гость (00:46:04 15-07-2023) Работающие здесь с забугорным образованием реальные иноагент... Вы имеете в виду детей всех депутатов, членов правительства и верхушки госкорпораций(подчеркиваю слово ГОС)

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Гость

12:59:32 16-07-2023

Гость (12:15:14 15-07-2023) Вы имеете в виду детей всех депутатов, членов правительства ... Нет, но родственные связи влияют на возможности. Именно эффектные специалисты и руководители вносят много заметных изменений, только эффективность хромает

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Гость

17:41:15 15-07-2023

Мишустин учился за рубежом.

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Гость

22:01:00 15-07-2023

Евреи среди которых много видных разрушителей России а науки тем более с большим удовольствием присосутся к госбюджету. У нас полно талантливых кадров преданных своей стране и народу внутри. А те подонки пускай живут там и лишить их гражданства.

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