Путин: многие обучающиеся за рубежом россияне хотят работать в РФ
По словам президента, интерес молодежи к инженерным профессиям вырос в разы
14 июля 2023, 15:09, ИА Амител
Кадр: iz.ru
Многие россияне, которые учатся за рубежом, хотят работать в России и развивать нацпроекты. С таким заявлением выступил Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", передают "Известия".
Также в ходе мероприятия российский лидер подчеркнул, что интерес молодежи к инженерным профессиям вырос в разы.
Накануне Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке.
15:12:46 14-07-2023
хотят работать в России ------ Сказочник, как и премьер с инфляцией в 2,9%)))))))))
16:16:10 14-07-2023
Гость (15:12:46 14-07-2023) хотят работать в России ------ Сказочник, как и премьер с и... Ну почему же. Если работать депутатами или там олигархами - так детки чинуш, думается, не будут против.
15:42:51 14-07-2023
Ну они в другой реальности живут и оттуда уже не вернутся.
15:44:52 14-07-2023
Хотеть можно что угодно. Важно то, как на самом деле будет, останутся ли они работать там или вернутся на родину.
16:42:20 14-07-2023
Вот ему врут .. Люди потому и уезжают учиться за бугор, чтобы гражданство легче получить. Смешно думать, что человек (родители человека) вкладывают такие деньжища в образование, чтобы потом копейки тут зарабатывать? Ну только, если обучающийся - сын "генерала" с гарантированным теплым креслом.
00:46:04 15-07-2023
Работающие здесь с забугорным образованием реальные иноагенты
12:15:14 15-07-2023
Гость (00:46:04 15-07-2023) Работающие здесь с забугорным образованием реальные иноагент... Вы имеете в виду детей всех депутатов, членов правительства и верхушки госкорпораций(подчеркиваю слово ГОС)
12:59:32 16-07-2023
Гость (12:15:14 15-07-2023) Вы имеете в виду детей всех депутатов, членов правительства ... Нет, но родственные связи влияют на возможности. Именно эффектные специалисты и руководители вносят много заметных изменений, только эффективность хромает
17:41:15 15-07-2023
Мишустин учился за рубежом.
22:01:00 15-07-2023
Евреи среди которых много видных разрушителей России а науки тем более с большим удовольствием присосутся к госбюджету. У нас полно талантливых кадров преданных своей стране и народу внутри. А те подонки пускай живут там и лишить их гражданства.