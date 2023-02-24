Путин не планирует обращаться к россиянам 24 февраля – в годовщину СВО

В этот день в 2022 году президент в формате видеообращения объявил о начале спецоперации

24 февраля 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, сообщает РИА Новости.

"Нет", – коротко ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, будет ли глава государства обращаться к россиянам.

Напомним, 24 февраля – годовщина начала специальной военной операции на Украине. В этот день в 2022 году Путин в формате видеообращения объявил о начале СВО и назвал цель – помощь и защита жителей Донбасса.

Ранее amic.ru подробно рассказал, чем в 2022 году Путин объяснил военную операцию в Донбассе. Накануне в послании Федеральному посланию президент России заявил, что знал о планах Украины атаковать Донбасс и Крым.