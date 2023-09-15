Путин объяснил, почему России не нужны "люди со стороны" для участия в СВО

Хватает россиян, поэтому не нужны наемники из других стран

15 сентября 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что у российской стороны нет нужды приглашать людей со стороны для участия в боевых действиях на СВО, сообщает RT. Об этом он сказал на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин напомнил, что наемники из разных стран помогают Украине участвовать в вооруженном конфликте.

"У нас нет такой необходимости – приглашать для боевых действий людей со стороны", – подчеркнул президент.

По его словам, на данный момент уже 300 тысяч человек подписали контракт в качестве добровольцев, а формируемые новые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным нельзя служить по контракту в ВС РФ.