Путин объяснил, почему России не нужны "люди со стороны" для участия в СВО
Хватает россиян, поэтому не нужны наемники из других стран
15 сентября 2023, 16:51, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что у российской стороны нет нужды приглашать людей со стороны для участия в боевых действиях на СВО, сообщает RT. Об этом он сказал на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Путин напомнил, что наемники из разных стран помогают Украине участвовать в вооруженном конфликте.
"У нас нет такой необходимости – приглашать для боевых действий людей со стороны", – подчеркнул президент.
По его словам, на данный момент уже 300 тысяч человек подписали контракт в качестве добровольцев, а формируемые новые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным нельзя служить по контракту в ВС РФ.
17:33:14 15-09-2023
Приглашать не приглашают,но раз придут,так что ж?Не выгонять же их обратно.
17:34:27 15-09-2023
Это ему Шойгу и Герасимов объяснили, а он нам?