Путин объяснил необходимость увеличивать расходы на оборону
По словам российского лидера, это себя оправдывает
16 июня 2023, 21:00, ИА Амител
Россия обязана увеличивать расходы на укрепление обороны и безопасности страны для защиты суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны", – заявил глава государства.
По его словам, в целом "это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения".
ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.
На днях Путин на встрече с военкорами рассказал, нужна ли России новая волна мобилизации.
21:16:53 16-06-2023
По словам российского лидера, это себя оправдывает... Точно всё по плану?
08:52:01 17-06-2023
Гость (21:16:53 16-06-2023) По словам российского лидера, это себя оправдывает... Точно ... Конечно. Только по пиндосскому - стравить 2 славянских народа. Наблюдать. А если не проводить адекватную внешнюю политику с соседями, то одной Украиной не кончится.