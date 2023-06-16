Путин объяснил необходимость увеличивать расходы на оборону

По словам российского лидера, это себя оправдывает

16 июня 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: mil.ru

Россия обязана увеличивать расходы на укрепление обороны и безопасности страны для защиты суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны", – заявил глава государства.

По его словам, в целом "это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения".

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.

На днях Путин на встрече с военкорами рассказал, нужна ли России новая волна мобилизации.