Путин отметил важность возвращения воспитания в школы

Воспитательную функцию сейчас выполняют "Разговоры о важном", отметил президент

11 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возвращение воспитательной составляющей в школьную систему способствует формированию гармоничной личности. Его слова передает пресс-служба Кремля.

"Такой подход важен для детей. Его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга", – сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что воспитательную функцию в школах выполняют занятия "Разговоры о важном". Глава государства считает, что в них принимают участие "по-настоящему достойные люди", достижения и труд которых служат для школьников примером.

В декабре 2024 года Владимир Путин предложил обсудить вопрос возвращения в школы оценок за поведение.