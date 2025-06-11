Путин отметил важность возвращения воспитания в школы
Воспитательную функцию сейчас выполняют "Разговоры о важном", отметил президент
11 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил, что возвращение воспитательной составляющей в школьную систему способствует формированию гармоничной личности. Его слова передает пресс-служба Кремля.
"Такой подход важен для детей. Его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга", – сказал российский лидер.
Владимир Путин отметил, что воспитательную функцию в школах выполняют занятия "Разговоры о важном". Глава государства считает, что в них принимают участие "по-настоящему достойные люди", достижения и труд которых служат для школьников примером.
В декабре 2024 года Владимир Путин предложил обсудить вопрос возвращения в школы оценок за поведение.
09:22:47 11-06-2025
Самое лучшее воспитание - это свой пример. А оценки ставить ... Нищий учитель - это пример. Мальчонка нигде реально не работавший и назначаемый на должность министра - это тоже пример. Только примеры то разные, но поучительные.
09:29:23 11-06-2025
Гость (09:22:47 11-06-2025) Самое лучшее воспитание - это свой пример. А оценки ставить ... А должен был дворником лет десять отпахать? Али водопроводчиком?
10:00:24 11-06-2025
Гость (09:29:23 11-06-2025) А должен был дворником лет десять отпахать? Али водопроводч... Нет, охранником
12:17:18 11-06-2025
Гость (10:00:24 11-06-2025) Нет, охранником ... Алексей Дюмин пример. Многие годы был охранником, занимал различные должности, даже руководил регионом, ныне помощник Президента.
12:38:36 11-06-2025
Гость (12:17:18 11-06-2025) Алексей Дюмин пример. Многие годы был охранником, занимал ра... А отец охранника - Геннадий Васильевич Дюмин (род. 1949), военный медик, генерал-лейтенант, начальник 4-го управления Главного военно-медицинского управления Министерства обороны (2013—2016), входивший в 1990-е годы в ближайшее окружение министра обороны Российской Федерации (1992—1996) Павла Грачёва
13:58:52 11-06-2025
Гость (09:29:23 11-06-2025) А должен был дворником лет десять отпахать? Али водопроводч... А почему нет? Откуда вы, такой сноб взялись?
09:53:23 11-06-2025
"Разговоры о важном" Это вверх лицемерия.
11:06:58 11-06-2025
Про флаги и гимн уже забыли...так и стоят у школ флагштоки
17:32:24 11-06-2025
Леня (11:06:58 11-06-2025) Про флаги и гимн уже забыли...так и стоят у школ флагштоки...
Каникулы же начались! Да и нет необходимости каждый понедельник флаг поднимать. Раз в четверть достаточно!
21:18:16 11-06-2025
"Где ты раньше был..."? (Долматовский, Колмановский)
23:00:53 11-06-2025
Образование без воспитания — меч в руках сумасшедшего. Дмитрий Иванович Менделеев