НОВОСТИНаука и образование

Путин отметил важность возвращения воспитания в школы

Воспитательную функцию сейчас выполняют "Разговоры о важном", отметил президент

11 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возвращение воспитательной составляющей в школьную систему способствует формированию гармоничной личности. Его слова передает пресс-служба Кремля.

"Такой подход важен для детей. Его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга", – сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что воспитательную функцию в школах выполняют занятия "Разговоры о важном". Глава государства считает, что в них принимают участие "по-настоящему достойные люди", достижения и труд которых служат для школьников примером.

В декабре 2024 года Владимир Путин предложил обсудить вопрос возвращения в школы оценок за поведение.

Владимир Путин Россия образование

Комментарии 11

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Гость

09:22:47 11-06-2025

Самое лучшее воспитание - это свой пример. А оценки ставить ... Нищий учитель - это пример. Мальчонка нигде реально не работавший и назначаемый на должность министра - это тоже пример. Только примеры то разные, но поучительные.

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Гость

09:29:23 11-06-2025

Гость (09:22:47 11-06-2025) Самое лучшее воспитание - это свой пример. А оценки ставить ... А должен был дворником лет десять отпахать? Али водопроводчиком?

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Гость

10:00:24 11-06-2025

Гость (09:29:23 11-06-2025) А должен был дворником лет десять отпахать? Али водопроводч... Нет, охранником

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Гость

12:17:18 11-06-2025

Гость (10:00:24 11-06-2025) Нет, охранником ... Алексей Дюмин пример. Многие годы был охранником, занимал различные должности, даже руководил регионом, ныне помощник Президента.

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Гость

12:38:36 11-06-2025

Гость (12:17:18 11-06-2025) Алексей Дюмин пример. Многие годы был охранником, занимал ра... А отец охранника - Геннадий Васильевич Дюмин (род. 1949), военный медик, генерал-лейтенант, начальник 4-го управления Главного военно-медицинского управления Министерства обороны (2013—2016), входивший в 1990-е годы в ближайшее окружение министра обороны Российской Федерации (1992—1996) Павла Грачёва

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Гость

13:58:52 11-06-2025

Гость (09:29:23 11-06-2025) А должен был дворником лет десять отпахать? Али водопроводч... А почему нет? Откуда вы, такой сноб взялись?

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Гость

09:53:23 11-06-2025

"Разговоры о важном" Это вверх лицемерия.

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Леня

11:06:58 11-06-2025

Про флаги и гимн уже забыли...так и стоят у школ флагштоки

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Гость

17:32:24 11-06-2025

Леня (11:06:58 11-06-2025) Про флаги и гимн уже забыли...так и стоят у школ флагштоки...
Каникулы же начались! Да и нет необходимости каждый понедельник флаг поднимать. Раз в четверть достаточно!

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Гость

21:18:16 11-06-2025

"Где ты раньше был..."? (Долматовский, Колмановский)

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Гость

23:00:53 11-06-2025

Образование без воспитания — меч в руках сумасшедшего. Дмитрий Иванович Менделеев

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