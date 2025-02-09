В России хотят вернуть двойки за поведение в школах
Инициатива направлена на борьбу с травлей, отметили в Госдуме
09 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев считает, что возвращение оценки за поведение поможет в борьбе с травлей в школах. Это одна из мер, которая может способствовать профилактике буллинга среди учащихся, сказал он РИА Новости.
"Точно, что мы должны сделать – это вернуть двойку за поведение в дневник как одну из мер. Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно – школьной травли", – заявил Метелев.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность введения оценки за поведение и доложить о решении до 1 июля.
В Госдуме также разрабатывают законопроект, направленный на борьбу с травлей в школах. Он стал частью национального проекта "Молодежь и дети" и планируется к рассмотрению до конца 2025 года.
Законодатели дают определение травле – систематическое причинение физического или психического страдания, а также предлагают механизмы профилактики: подготовку учителей, внедрение специализированных мероприятий, создание в школах служб примирения и медиации.
"Готовить учителей, внедрять специализированные мероприятия в образовательный процесс, работать с учениками. В случае факта травли его нужно зафиксировать и передать в комиссию по делам несовершеннолетних", – подчеркнул депутат.
08:44:40 09-02-2025
Инклюзию уберите из школы и всех с отклонениями в поведении в том числе. Для них должны быть спецучереждения. Напугал он двойкой...
10:00:27 09-02-2025
Гость (08:44:40 09-02-2025) Инклюзию уберите из школы и всех с отклонениями в поведении ... Проще жертв в отдельные интернаты определить. И заступился за них в садике, школе, армии, на производстве и на пенсии.
12:59:45 09-02-2025
Власть хочет иметь лояльных к себе граждан...
13:04:24 09-02-2025
Гость (12:59:45 09-02-2025) Власть хочет иметь лояльных к себе граждан...... Итак имеют,как хотят...
20:28:48 09-02-2025
Ещё бы учителей нормальных вернуть,которые учили,а не отбывали время,раньше если ребёнок что то не понял,его оставляли после уроков,а сейчас тот же учитель за деньги объяснит,то называется , репетитор
09:26:44 10-02-2025
Ирина (20:28:48 09-02-2025) Ещё бы учителей нормальных вернуть,которые учили,а не отбыва... во если Вас на работе заставят работать свехурочно, вы ж наверняка доплату попросите. А учителя не люди?
09:47:18 10-02-2025
Да в школу уже пора розги возвращать, а не двойки.
10:21:23 10-02-2025
Гость (09:47:18 10-02-2025) Да в школу уже пора розги возвращать, а не двойки....
А может начнём с верхов? Пусть подадут пример так сказать. Или одним за снятые на телефон драки будем двойки ставить, а другим ордена давать?
11:16:09 10-02-2025
Гость (09:47:18 10-02-2025) Да в школу уже пора розги возвращать, а не двойки.... мдаа...деградация полнейшая...
11:19:06 10-02-2025
Гость (11:16:09 10-02-2025) мдаа...деградация полнейшая...... зато дешево эффетивно и практично
16:41:42 10-02-2025
у нас в школе это уже года три ...поведение и соблюдение формы - светлый верх темный низ. я думал везде так...а телефоны на уроках сдаем вообще уже лет 5. Никто не возмущался ничего, наоборот родители поддержали
23:24:17 10-02-2025
Гость (16:41:42 10-02-2025) у нас в школе это уже года три ...поведение и соблюдение фор... вот это вы врать! есть такие щколы разве, где не наплевать на детей? или из москвы элитной пишешь?