НОВОСТИОбщество

В России хотят вернуть двойки за поведение в школах

Инициатива направлена на борьбу с травлей, отметили в Госдуме

09 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев считает, что возвращение оценки за поведение поможет в борьбе с травлей в школах. Это одна из мер, которая может способствовать профилактике буллинга среди учащихся, сказал он РИА Новости.

"Точно, что мы должны сделать – это вернуть двойку за поведение в дневник как одну из мер. Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно – школьной травли", – заявил Метелев.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность введения оценки за поведение и доложить о решении до 1 июля.

В Госдуме также разрабатывают законопроект, направленный на борьбу с травлей в школах. Он стал частью национального проекта "Молодежь и дети" и планируется к рассмотрению до конца 2025 года.

Законодатели дают определение травле – систематическое причинение физического или психического страдания, а также предлагают механизмы профилактики: подготовку учителей, внедрение специализированных мероприятий, создание в школах служб примирения и медиации.

"Готовить учителей, внедрять специализированные мероприятия в образовательный процесс, работать с учениками. В случае факта травли его нужно зафиксировать и передать в комиссию по делам несовершеннолетних", – подчеркнул депутат.

Россия дети Госдума инициативы школы

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

08:44:40 09-02-2025

Инклюзию уберите из школы и всех с отклонениями в поведении в том числе. Для них должны быть спецучереждения. Напугал он двойкой...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:27 09-02-2025

Гость (08:44:40 09-02-2025) Инклюзию уберите из школы и всех с отклонениями в поведении ... Проще жертв в отдельные интернаты определить. И заступился за них в садике, школе, армии, на производстве и на пенсии.

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:45 09-02-2025

Власть хочет иметь лояльных к себе граждан...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:24 09-02-2025

Гость (12:59:45 09-02-2025) Власть хочет иметь лояльных к себе граждан...... Итак имеют,как хотят...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

20:28:48 09-02-2025

Ещё бы учителей нормальных вернуть,которые учили,а не отбывали время,раньше если ребёнок что то не понял,его оставляли после уроков,а сейчас тот же учитель за деньги объяснит,то называется , репетитор

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:44 10-02-2025

Ирина (20:28:48 09-02-2025) Ещё бы учителей нормальных вернуть,которые учили,а не отбыва... во если Вас на работе заставят работать свехурочно, вы ж наверняка доплату попросите. А учителя не люди?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:18 10-02-2025

Да в школу уже пора розги возвращать, а не двойки.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

10:21:23 10-02-2025

Гость (09:47:18 10-02-2025) Да в школу уже пора розги возвращать, а не двойки....
А может начнём с верхов? Пусть подадут пример так сказать. Или одним за снятые на телефон драки будем двойки ставить, а другим ордена давать?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:09 10-02-2025

Гость (09:47:18 10-02-2025) Да в школу уже пора розги возвращать, а не двойки.... мдаа...деградация полнейшая...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:19:06 10-02-2025

Гость (11:16:09 10-02-2025) мдаа...деградация полнейшая...... зато дешево эффетивно и практично

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:42 10-02-2025

у нас в школе это уже года три ...поведение и соблюдение формы - светлый верх темный низ. я думал везде так...а телефоны на уроках сдаем вообще уже лет 5. Никто не возмущался ничего, наоборот родители поддержали

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:24:17 10-02-2025

Гость (16:41:42 10-02-2025) у нас в школе это уже года три ...поведение и соблюдение фор... вот это вы врать! есть такие щколы разве, где не наплевать на детей? или из москвы элитной пишешь?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров