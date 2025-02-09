В России хотят вернуть двойки за поведение в школах

Инициатива направлена на борьбу с травлей, отметили в Госдуме

09 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев считает, что возвращение оценки за поведение поможет в борьбе с травлей в школах. Это одна из мер, которая может способствовать профилактике буллинга среди учащихся, сказал он РИА Новости.

"Точно, что мы должны сделать – это вернуть двойку за поведение в дневник как одну из мер. Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно – школьной травли", – заявил Метелев.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность введения оценки за поведение и доложить о решении до 1 июля.

В Госдуме также разрабатывают законопроект, направленный на борьбу с травлей в школах. Он стал частью национального проекта "Молодежь и дети" и планируется к рассмотрению до конца 2025 года.

Законодатели дают определение травле – систематическое причинение физического или психического страдания, а также предлагают механизмы профилактики: подготовку учителей, внедрение специализированных мероприятий, создание в школах служб примирения и медиации.