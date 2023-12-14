Путин: пенсионеры не будут платить комиссию при оплате ЖКХ

Президент отметил, что соответствующее решение "только что принято"

14 декабря 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.

У главы государства спросили, правильно ли, что за примитивную услугу – оплату ЖКУ – нужно еще платить комиссию банку.

"Это неправильно. Особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято: комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", – сказал Путин.

Ранее сообщили, что от комиссий при оплате ЖКХ освободят только нуждающихся. При этом планировалось ее убрать для всех жителей России.