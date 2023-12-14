Путин: пенсионеры не будут платить комиссию при оплате ЖКХ
Президент отметил, что соответствующее решение "только что принято"
14 декабря 2023, 18:23, ИА Амител
Фото: кадр из видео
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.
У главы государства спросили, правильно ли, что за примитивную услугу – оплату ЖКУ – нужно еще платить комиссию банку.
"Это неправильно. Особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято: комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", – сказал Путин.
Ранее сообщили, что от комиссий при оплате ЖКХ освободят только нуждающихся. При этом планировалось ее убрать для всех жителей России.
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18:30:21 14-12-2023
Комиссию уберут и что? Пенсионерам ЖКХ можно и бесплатно сделать... В самой богатой стране мира
20:13:56 14-12-2023
.. (18:30:21 14-12-2023) Комиссию уберут и что? Пенсионерам ЖКХ можно и бесплатно сде... не подменяй, самая богатая страна сша, но коммуналка там ни раз не бесплатная ни для кого))
18:40:16 14-12-2023
С меня сегодня 100 руб. комиссию взяли в сбербанке за оплату водоканала.
11:20:29 15-12-2023
Гость (18:40:16 14-12-2023) С меня сегодня 100 руб. комиссию взяли в сбербанке за оплат... Это сколько же ты заплатил водоканалу?
18:45:02 14-12-2023
Ура, при 7000-8000 коммуналки не будем переплачивать 5-7 рублей банкам. И ход конем по поводу подорожания коммуналки - не повышалась полтора года, а пенсии выросли в 2022 на 19%. Просто не доложили о повышении ЖКХ в декабре, которое сожрало весь "рост " пенсий и зарплат.
20:21:48 14-12-2023
Бийчанин (18:45:02 14-12-2023) Ура, при 7000-8000 коммуналки не будем переплачивать 5-7 руб... Это действительно ни о чём. Слышала, как Володин говорил, что пенсионерам гос - во не доплачивает каждый месяц где - то 10тыс., но они льготами добирают. Вот силилась вспомнить какими льготами я добираю каждый месяц - так и не осилила. Даже проезд не бесплатный.
19:24:25 14-12-2023
Потерявши голову, по волосам не плачут.
19:27:01 14-12-2023
Инфраструктурные затраты государство может и должно взять на себя, особенно после дара в 450млрд долларов.
19:56:38 14-12-2023
В тариф ЖКХ, уже заложена комиссия.
12:08:01 15-12-2023
А что не договариваете? Не все пенсионеры, а только малоимущие. Еще доказать это надо. Прям возбудились все.