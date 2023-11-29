В Госдуме готовы бороться с банками за отмену комиссий при оплате ЖКУ
Депутаты надеются, что закон вступит в силу с января 2024 года
29 ноября 2023, 11:44, ИА Амител
В Госдуме заявили о готовности препятствовать банкам, если там захотят за счет поставщиков услуг компенсировать свои выпадающие доходы из-за отмены комиссий при оплате ЖКУ, пишет "Парламентская газета".
Законопроект об отмене комиссий Госдума может рассмотреть во втором чтении на следующей неделе. Как указал спикер ГД Вячеслав Володин, для многих жителей страны такие комиссии – ощутимые дополнительные траты. Более того, инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
Однако в банках заявили, что если не будут получать комиссии, то они будут вынуждены ухудшить условия обслуживания клиентов, повысить проценты по кредитам и ввести другие "контрмеры". Предполагается, что банки будут компенсировать свои недополученные доходы за счет поставщиков услуг.
"Законопроект важный, но лежал с прошлого созыва, потому что сопротивление банков было достаточно велико", – пояснила председатель комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Она опасается, что банки будут пытаться переложить комиссию на поставщиков услуг. Поэтому в законопроекте вскоре появятся поправки, которые запретят это делать.
"Если не запретить банкам перекладывать выпадающие доходы на управляющие и ресурсоснабжающие организации, то их финансовое положение ухудшится. Многие из них и так находятся в предбанкротном состоянии, и это означает, что качество услуг для граждан будет еще больше падать", – подчеркнула Разворотнева.
В Госдуме заверили, что до конца 2023 года примут законопроект об отмене комиссии при оплате коммунальных услуг.
11:52:38 29-11-2023
популизм ? все проблемы в стране решили? все равно не отменят
16:28:36 29-11-2023
Гость (11:52:38 29-11-2023) популизм ? все проблемы в стране решили? все равно не отменя... При чём здесь популизм? Банки получают наши деньги и пользуются ими, заставляют нас же им за это платить
11:56:30 29-11-2023
Пчёлы против мёда!? знаем, плавали...
12:27:40 29-11-2023
Быть готовым и бороться немного разные вещи
13:45:05 29-11-2023
Они бы лучше с таким же энтузиазмом боролись с ростом тарифов на ЖКУ - и хрен бы с ними, с комиссиями этими. Что такое двести рублей комиссии банку на фоне почти восьми тысяч, которые приходится зимой выкладывать за старую хрущебу 48 квадратов? И ведь это не предел, ибо на следующий год опять запланирован рост на 9%, а с нашим "другом Мельниченко" так и на все 30. Идиоты, одно слово!
16:15:08 29-11-2023
Гость (13:45:05 29-11-2023) Они бы лучше с таким же энтузиазмом боролись с ростом тарифо... Может, вам и хрен, а вот мне с моей пенсией, когда считаешь каждую копейку, очень нужно, чтобы коммунальные услуги платили без комиссии. А то мало того, что комиссию плачу, так еще Сбербанк забирает мелочь до рубля, объясняя это благотворительностью. Знаем мы эту благотворительность - в карман Грефу. Вся страна спонсирует главу Сбербанка.
15:25:18 29-11-2023
А при чем тут банки?Они не обязаны так-то бесплатно это делать. Не хотите комиссий - ходите пешком и наличкой носите в ресурсоснабжающие организации.
16:04:05 29-11-2023
Гость (15:25:18 29-11-2023) А при чем тут банки?Они не обязаны так-то бесплатно это дела... Так комиссия/вознаграждение должны быть хотя бы ОПТИМАЛЬНЫМИ, а неоправданно превышенные как сейчас!
16:29:56 29-11-2023
Гость (15:25:18 29-11-2023) А при чем тут банки?Они не обязаны так-то бесплатно это дела... такой опции нет, а то бы многие ходили
22:00:37 29-11-2023
Гость (16:29:56 29-11-2023) такой опции нет, а то бы многие ходили... Требуйте опции в УК.
21:52:16 29-11-2023
"Борцам" делать нечего? Проснулись, захотелось пукнуть.