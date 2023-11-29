В Госдуме готовы бороться с банками за отмену комиссий при оплате ЖКУ

Депутаты надеются, что закон вступит в силу с января 2024 года

29 ноября 2023, 11:44, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме заявили о готовности препятствовать банкам, если там захотят за счет поставщиков услуг компенсировать свои выпадающие доходы из-за отмены комиссий при оплате ЖКУ, пишет "Парламентская газета".

Законопроект об отмене комиссий Госдума может рассмотреть во втором чтении на следующей неделе. Как указал спикер ГД Вячеслав Володин, для многих жителей страны такие комиссии – ощутимые дополнительные траты. Более того, инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Однако в банках заявили, что если не будут получать комиссии, то они будут вынуждены ухудшить условия обслуживания клиентов, повысить проценты по кредитам и ввести другие "контрмеры". Предполагается, что банки будут компенсировать свои недополученные доходы за счет поставщиков услуг.

"Законопроект важный, но лежал с прошлого созыва, потому что сопротивление банков было достаточно велико", – пояснила председатель комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Она опасается, что банки будут пытаться переложить комиссию на поставщиков услуг. Поэтому в законопроекте вскоре появятся поправки, которые запретят это делать.

"Если не запретить банкам перекладывать выпадающие доходы на управляющие и ресурсоснабжающие организации, то их финансовое положение ухудшится. Многие из них и так находятся в предбанкротном состоянии, и это означает, что качество услуг для граждан будет еще больше падать", – подчеркнула Разворотнева.

В Госдуме заверили, что до конца 2023 года примут законопроект об отмене комиссии при оплате коммунальных услуг.