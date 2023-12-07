От комиссий при оплате ЖКХ освободят только нуждающихся, остальные будут платить

Да и вступит закон в силу позже, чем предполагалось

07 декабря 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

Комиссии при оплате коммунальных услуг отменят только нуждающимся, перечень категорий таких граждан определит правительство РФ, пишет "Парламентская газета".

"Соответствующая поправка появилась в законопроекте перед рассмотрением во втором чтении", – отмечает издание.

Напомним, изначально планировалось отменить комиссию для всех жителей страны. Однако банки выступили против и заявили о "контрмерах".

Кроме того, документ вступит в силу не с 1 января 2024 года, как предполагалось ранее, а с 1 июля 2024-го.

Сам законопроект внесли в Госдуму еще в феврале 2020 года, однако с ним не велась никакая работа, потому что сопротивление банков было достаточно велико. Об этом рассказала председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.