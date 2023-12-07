От комиссий при оплате ЖКХ освободят только нуждающихся, остальные будут платить
Да и вступит закон в силу позже, чем предполагалось
07 декабря 2023, 11:47, ИА Амител
Комиссии при оплате коммунальных услуг отменят только нуждающимся, перечень категорий таких граждан определит правительство РФ, пишет "Парламентская газета".
"Соответствующая поправка появилась в законопроекте перед рассмотрением во втором чтении", – отмечает издание.
Напомним, изначально планировалось отменить комиссию для всех жителей страны. Однако банки выступили против и заявили о "контрмерах".
Кроме того, документ вступит в силу не с 1 января 2024 года, как предполагалось ранее, а с 1 июля 2024-го.
Сам законопроект внесли в Госдуму еще в феврале 2020 года, однако с ним не велась никакая работа, потому что сопротивление банков было достаточно велико. Об этом рассказала председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
11:54:39 07-12-2023
ахахахаахааааааа
12:02:52 07-12-2023
почему я не удивлена?
14:54:40 07-12-2023
Гость (12:02:52 07-12-2023) почему я не удивлена?... никто не удивлён, печально!
12:14:06 07-12-2023
все что для человека - пагубно для банков и чинуш
12:14:57 07-12-2023
в сверхдержаве разве есть нуждающиеся (кроме банков)?
12:47:45 07-12-2023
это че, справки собирать для того, чтобы комиссию не платить?
12:53:55 07-12-2023
Да, собирай. Справки будут платные.
12:54:07 07-12-2023
Кто бы сомневался. Все для людей: блаблабла
12:55:50 07-12-2023
Судя по хоромам владельцев ресурсоснабжающих компаний и банков, они самые нищие. Правильно делаю, что плачу сколько могу............
13:27:16 07-12-2023
гость (12:55:50 07-12-2023) Судя по хоромам владельцев ресурсоснабжающих компаний и банк... Продолжай. Только это до поры до времени. Пока юристы поставщиков услуг до тебя не добрались. А там с пенями и штрафами с тебя получат.
13:20:14 07-12-2023
ну че фраера, получили ?
13:28:39 07-12-2023
Сейчас посмотрел счет по оплате услуг ЖКХ по прошлому месяцу - ну нет никакой комиссии. Вы наличные в банк носите? А можно спросить зачем?
15:16:15 07-12-2023
Гость (13:28:39 07-12-2023) Сейчас посмотрел счет по оплате услуг ЖКХ по прошлому месяцу... Плачу он-лайн, комиссия есть ВСЕГДА. Смотри внимательнее.
15:36:10 07-12-2023
Гость (15:16:15 07-12-2023) Плачу он-лайн, комиссия есть ВСЕГДА. Смотри внимательнее.... ну это называется Вознаграждение банку, поэтому к слову "комиссия" и придираются
16:18:06 07-12-2023
Гость (15:36:10 07-12-2023) ну это называется Вознаграждение банку, поэтому к слову "ком... Это одно и тоже.
17:20:18 07-12-2023
Гость (16:18:06 07-12-2023) Это одно и тоже.... но если вы в банке спросите - есть ли комиссия , вам скажут: "нет. но есть вознаграждение" . смысл само собой тот же, кто спорит.
14:54:04 07-12-2023
кто бы сомневался!
15:07:23 07-12-2023
Смехопанорама )))