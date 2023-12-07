НОВОСТИОбщество

От комиссий при оплате ЖКХ освободят только нуждающихся, остальные будут платить

Да и вступит закон в силу позже, чем предполагалось

07 декабря 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Комиссии при оплате коммунальных услуг отменят только нуждающимся, перечень категорий таких граждан определит правительство РФ, пишет "Парламентская газета".

"Соответствующая поправка появилась в законопроекте перед рассмотрением во втором чтении", – отмечает издание.

Напомним, изначально планировалось отменить комиссию для всех жителей страны. Однако банки выступили против и заявили о "контрмерах".

Кроме того, документ вступит в силу не с 1 января 2024 года, как предполагалось ранее, а с 1 июля 2024-го.

Сам законопроект внесли в Госдуму еще в феврале 2020 года, однако с ним не велась никакая работа, потому что сопротивление банков было достаточно велико. Об этом рассказала председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме готовы бороться с банками за отмену комиссий при оплате ЖКУ

Депутаты надеются, что закон вступит в силу с января 2024 года
НОВОСТИОбщество
ЖКХ Законопроекты

Комментарии 18

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Гость

11:54:39 07-12-2023

ахахахаахааааааа

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Гость

12:02:52 07-12-2023

почему я не удивлена?

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Гость

14:54:40 07-12-2023

Гость (12:02:52 07-12-2023) почему я не удивлена?... никто не удивлён, печально!

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ффф

12:14:06 07-12-2023

все что для человека - пагубно для банков и чинуш

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Гость

12:14:57 07-12-2023

в сверхдержаве разве есть нуждающиеся (кроме банков)?

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Гость

12:47:45 07-12-2023

это че, справки собирать для того, чтобы комиссию не платить?

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Гость

12:53:55 07-12-2023

Да, собирай. Справки будут платные.

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Ещё

12:54:07 07-12-2023

Кто бы сомневался. Все для людей: блаблабла

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гость

12:55:50 07-12-2023

Судя по хоромам владельцев ресурсоснабжающих компаний и банков, они самые нищие. Правильно делаю, что плачу сколько могу............

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Гость

13:27:16 07-12-2023

гость (12:55:50 07-12-2023) Судя по хоромам владельцев ресурсоснабжающих компаний и банк... Продолжай. Только это до поры до времени. Пока юристы поставщиков услуг до тебя не добрались. А там с пенями и штрафами с тебя получат.

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Гость

13:20:14 07-12-2023

ну че фраера, получили ?

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Гость

13:28:39 07-12-2023

Сейчас посмотрел счет по оплате услуг ЖКХ по прошлому месяцу - ну нет никакой комиссии. Вы наличные в банк носите? А можно спросить зачем?

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Гость

15:16:15 07-12-2023

Гость (13:28:39 07-12-2023) Сейчас посмотрел счет по оплате услуг ЖКХ по прошлому месяцу... Плачу он-лайн, комиссия есть ВСЕГДА. Смотри внимательнее.

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Гость

15:36:10 07-12-2023

Гость (15:16:15 07-12-2023) Плачу он-лайн, комиссия есть ВСЕГДА. Смотри внимательнее.... ну это называется Вознаграждение банку, поэтому к слову "комиссия" и придираются

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Гость

16:18:06 07-12-2023

Гость (15:36:10 07-12-2023) ну это называется Вознаграждение банку, поэтому к слову "ком... Это одно и тоже.

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Гость

17:20:18 07-12-2023

Гость (16:18:06 07-12-2023) Это одно и тоже.... но если вы в банке спросите - есть ли комиссия , вам скажут: "нет. но есть вознаграждение" . смысл само собой тот же, кто спорит.

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Гость

14:54:04 07-12-2023

кто бы сомневался!

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гость

15:07:23 07-12-2023

Смехопанорама )))

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