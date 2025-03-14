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"Станет большим разочарованием". Что сказал Трамп о словах Путина про перемирие с Украиной

Американский лидер назвал высказывания российского коллеги "многообещающими, но неполными"

14 марта 2025, 07:48, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина о нюансах в возможном перемирии с Украиной. Американский лидер назвал их "многообещающими, но неполными". Также Трамп сделал ряд заявлений о ходе переговоров с Украиной и рассказал о своем видении будущего Гренландии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главное:

  • Если Россия согласится на прекращение огня на Украине, конфликт полностью завершится.
  • США и Украина обсуждают, какую территорию она сохранит, а какую потеряет.
  • В контексте урегулирования конфликта обсуждается будущее Запорожской АЭС.
  • Ответ на вопрос членства Украины в НАТО известен уже 40 лет.
  • Спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители США сейчас ведут очень серьезные дискуссии в России.
  • Комментарии Владимира Путина по Украине президент США назвал "многообещающими, но неполными".
  • Трамп хотел бы встретиться и поговорить с Путиным.
  • Если Россия не согласится на временное прекращение огня, это станет для мира большим разочарованием.
  • Трамп не думает, что Россия будет нападать на других союзников США.
  • У США есть рычаги давления на Россию, но в связи с "позитивным ходом переговоров" говорить о них американский лидер не стал.
  • По мнению Трампа, присоединение Гренландии к США все же произойдет – это нужно для международной безопасности.

Напомним, 13 марта в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По их итогам состоялась пресс-конференция, в ходе которой Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о прекращении огня на Украине.

При этом российский лидер отметил, что у него возникло множество вопросов относительно организации возможного перемирия с Украиной. С его слов, хоть РФ и поддерживает идею прекращения огня, существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать:

  • важно устранить коренные причины конфликта;
  • в вопросе временного мирного соглашения остаются неясности;
  • президент задал вопрос о контроле действий Украины во время перемирия;
  • Россия считает идею перемирия правильной, поддерживает ее.
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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НОВОСТИПолитика

Владимир Путин США Россия украина Дональд Трамп

Комментарии 5

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Гость

08:37:18 14-03-2025

Если Россия согласится на прекращение огня на Украине, конфликт полностью завершится ---- даже близко не факт, как бы после этого он не стал еще более кровавым. Существуют нюансы

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Гость

10:03:51 14-03-2025

Гость (08:37:18 14-03-2025) Если Россия согласится на прекращение огня на Украине, конфл... А главное существует прецедент - минские соглашения!
Запад даже уже не стесняется и говорит как они использовали то "перемирие"...

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Гость

09:58:13 14-03-2025

да когда же у тех граблей зубья отломятся? сколько можно?

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Гость

11:50:48 14-03-2025

Гость (09:58:13 14-03-2025) да когда же у тех граблей зубья отломятся? сколько можно?... только Социализм способен положить этому конец!

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Musik

12:05:16 14-03-2025

Гость (11:50:48 14-03-2025) только Социализм способен положить этому конец!... Коммунизм?

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