"Станет большим разочарованием". Что сказал Трамп о словах Путина про перемирие с Украиной
Американский лидер назвал высказывания российского коллеги "многообещающими, но неполными"
14 марта 2025, 07:48, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина о нюансах в возможном перемирии с Украиной. Американский лидер назвал их "многообещающими, но неполными". Также Трамп сделал ряд заявлений о ходе переговоров с Украиной и рассказал о своем видении будущего Гренландии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Главное:
- Если Россия согласится на прекращение огня на Украине, конфликт полностью завершится.
- США и Украина обсуждают, какую территорию она сохранит, а какую потеряет.
- В контексте урегулирования конфликта обсуждается будущее Запорожской АЭС.
- Ответ на вопрос членства Украины в НАТО известен уже 40 лет.
- Спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители США сейчас ведут очень серьезные дискуссии в России.
- Комментарии Владимира Путина по Украине президент США назвал "многообещающими, но неполными".
- Трамп хотел бы встретиться и поговорить с Путиным.
- Если Россия не согласится на временное прекращение огня, это станет для мира большим разочарованием.
- Трамп не думает, что Россия будет нападать на других союзников США.
- У США есть рычаги давления на Россию, но в связи с "позитивным ходом переговоров" говорить о них американский лидер не стал.
- По мнению Трампа, присоединение Гренландии к США все же произойдет – это нужно для международной безопасности.
Напомним, 13 марта в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По их итогам состоялась пресс-конференция, в ходе которой Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о прекращении огня на Украине.
При этом российский лидер отметил, что у него возникло множество вопросов относительно организации возможного перемирия с Украиной. С его слов, хоть РФ и поддерживает идею прекращения огня, существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать:
- важно устранить коренные причины конфликта;
- в вопросе временного мирного соглашения остаются неясности;
- президент задал вопрос о контроле действий Украины во время перемирия;
- Россия считает идею перемирия правильной, поддерживает ее.
08:37:18 14-03-2025
Если Россия согласится на прекращение огня на Украине, конфликт полностью завершится ---- даже близко не факт, как бы после этого он не стал еще более кровавым. Существуют нюансы
10:03:51 14-03-2025
Гость (08:37:18 14-03-2025) Если Россия согласится на прекращение огня на Украине, конфл... А главное существует прецедент - минские соглашения!
Запад даже уже не стесняется и говорит как они использовали то "перемирие"...
09:58:13 14-03-2025
да когда же у тех граблей зубья отломятся? сколько можно?
11:50:48 14-03-2025
Гость (09:58:13 14-03-2025) да когда же у тех граблей зубья отломятся? сколько можно?... только Социализм способен положить этому конец!
12:05:16 14-03-2025
Гость (11:50:48 14-03-2025) только Социализм способен положить этому конец!... Коммунизм?