"Станет большим разочарованием". Что сказал Трамп о словах Путина про перемирие с Украиной

Американский лидер назвал высказывания российского коллеги "многообещающими, но неполными"

14 марта 2025, 07:48, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина о нюансах в возможном перемирии с Украиной. Американский лидер назвал их "многообещающими, но неполными". Также Трамп сделал ряд заявлений о ходе переговоров с Украиной и рассказал о своем видении будущего Гренландии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главное:

Если Россия согласится на прекращение огня на Украине, конфликт полностью завершится.

США и Украина обсуждают, какую территорию она сохранит, а какую потеряет.

В контексте урегулирования конфликта обсуждается будущее Запорожской АЭС.

Ответ на вопрос членства Украины в НАТО известен уже 40 лет.

Спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители США сейчас ведут очень серьезные дискуссии в России.

Комментарии Владимира Путина по Украине президент США назвал "многообещающими, но неполными".

Трамп хотел бы встретиться и поговорить с Путиным.

Если Россия не согласится на временное прекращение огня, это станет для мира большим разочарованием.

Трамп не думает, что Россия будет нападать на других союзников США.

У США есть рычаги давления на Россию, но в связи с "позитивным ходом переговоров" говорить о них американский лидер не стал.

По мнению Трампа, присоединение Гренландии к США все же произойдет – это нужно для международной безопасности.

Напомним, 13 марта в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По их итогам состоялась пресс-конференция, в ходе которой Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о прекращении огня на Украине.

При этом российский лидер отметил, что у него возникло множество вопросов относительно организации возможного перемирия с Украиной. С его слов, хоть РФ и поддерживает идею прекращения огня, существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать: