Президенту РФ представят второй доклад рабочей группы по СВО

В нём будет несколько важных предложений по поддержке военнослужащих

17 марта 2023, 18:10, ИА Амител

Рабочая группа по вопросам СВО / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса вошли во второй доклад рабочей группы по вопросам СВО президенту. Инициативы представили на выездном заседании группы, которое состоялось на базе войсковой части в Краснодарском крае, сообщает сайт ER.ru.

Экономическая поддержка

Как сообщил глава рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, уже готовится ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствию военных-срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.

"В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаёмщиками по кредиту. Сейчас это возможно, только если созаёмщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Ещё одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Опять же большое количество обращений по этой теме поступает к нам в группу", – отметил он.

Также рабочая группа выявила ещё одну проблему – когда семья сотрудника органов внутренних дел, ещё во время службы вставшего на учёт для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жильё в случае его гибели в СВО. Законопроект, который решит эту проблему, уже проходит последние согласования.

Защита трудовых прав

Для защиты трудовых прав участников СВО при прохождении ими военной службы рабочая группа предлагает законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

"Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идёт о прифронтовой полосе – Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий. Напомню, что подобный подход у нас уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике", – сообщил Андрей Турчак.

Помимо этого, в доклад президенту войдёт предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.

Блок предложений рабочей группы, который также будет отражён в документе главе государства, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

"Один из примеров: в соответствии с указом президента учёным-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тысяч рублей. Всего платят 1,5 тысячи таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в два раза", – сообщил Андрей Турчак.

Реабилитация

В части реабилитации раненых военнослужащих рабочая группа предлагает разработать межведомственную программу и заложить в её основу опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Инициативу поддерживают Паралимпийский комитет и Минспорт, сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба "Единой России" Анна Кузнецова.

Она предложила взять на контроль вопрос наличия и доступности в регионах военно-врачебных комиссий.

"Некоторым бойцам, в том числе имеющим ранения, приходится выезжать достаточно далеко, чтобы пройти освидетельствование. Очень важно, чтобы это можно было сделать как можно ближе", – подчеркнула Кузнецова.

Ещё один вопрос, который касается медицинских гарантий участников СВО, – единый подход в их предоставлении вне зависимости от того, в каком подразделении они проходят службу. Речь идёт в том числе о лекарственном обеспечении.

Прорабатывается и вопрос о финансовых гарантиях для военнослужащих в зоне СВО. Сейчас по закону о кредитных каникулах существует ряд ограничений по обращению взысканий на средства должников мобилизованных. Необходимо изменить закон о банкротстве и исключить возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников – участников специальной военной операции, на которые зачисляются боевые выплаты, отметил Дмитрий Вяткин.