Олег Хорохордин покинул пост главы Республики Алтай спустя пять лет руководства регионом

04 июня 2024, 15:03, Анастасия Чебакова

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Олег Хорохордин, возглавлявший Республику Алтай с 2019 года, покинул свой пост. В соцсетях он сообщил, что переходит на новое место работы. Временно исполняющим обязанности президент России Владимир Путин назначил одного из главных лиц "Единой России" – Андрея Турчака. Почему Олег Хорохордин ушел в отставку и что будет с регионом послеприхода Андрея Турчака на место главы – amic.ru узнал у экспертов.

Просчетов не допускал

Отставку нынешнего главы Республики Алтай Олега Хорохордина не стоит рассматривать исключительно как результат работы губернатора на посту, говорит доцент кафедры философии и политологии, кандидат политических наук Сергей Асеев.

"Хорохордин не допускал в публичное пространство каких-либо административных, информационных, межэлитных конфликтов, коррупционных скандалов и каких-либо значимых просчетов. Как глава региона он отрабатывает федеральную повестку. Никто не ждет от Республики Алтай прорывных проектов: она, как и Алтайский край, не особо выделяется среди других регионов и не может похвастаться какими-либо крупными инвестиционными проектами", – отметил эксперт.

Окончательные причины, по которым глава Алтая Олег Хорохордин покинул свой пост, известны только Администрации президента, подчеркивает специалист.

"Сегодня ни у кого нет сомнений в том, что федералы могут в любой момент без усилий решить судьбу любого регионального управленца", – говорит Асеев.

Сибирский политтехнолог, и.о. координатора направления "Политические проекты" КГ "Полилог" Татьяна Косачева уверена: причина отставки – в социально-экономических показателях, которые не смог улучшить Олег Хорохордин за время руководства регионом.

"В первую очередь это говорит о результатах социально-экономического развития региона. Посмотрите, какие крупные проекты были сделаны, что изменилось в социальном самочувствии? Если ничего особенного – то в этом и ответ", – отмечает политтехнолог.

Она не исключает, что Хорохордин после отставки может остаться на "высоком посту". Одна из причин – у него не было серьезных промахов на текущей должности.

Не ссылка

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников, близких к Администрации президента, сообщал, что на место Хорохордина может прийти секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Позднее это подтвердил и президент Владимир Путин — он подписал соответствующий указ.

Назначение на пост главы региона секретаря генсовета "Единой России" (читай – одну из ключевых фигур партии власти) Андрея Турчака связано с повышением интереса со стороны федерального центра к сибирским регионам, уверена Косачева. Имеют место и внешнеэкономические, и географические факторы.

"Есть понятный курс на выстраивание крепких социально-экономических связей с Поднебесной. Есть точки соприкосновения и по экономике, и по туризму, и по культурным связям. Мы видели как с разворотом на Восток приобрели новый импульс развития дальневосточные регионы, а сейчас и Прибайкалье. Конечно, есть запрос на то, чтобы также интенсивно развивалась и Сибирь. И прекрасно, если такая работа начнется с двух Алтаев, в первую очередь – с Республики Алтай", – говорит она.

Назначение такого крупного политика, как Андрей Турчак, на пост руководителя отдаленной республики, по ее мнению, не стоит рассматривать как карьерное понижение для Турчака. Она напомнила, что у политика большой опыт руководства регионом (Псковская область), который, скорее всего, сыграет решающую роль при его назначении Администрацией президента.

"Если придет Турчак, у него есть опыт коммуникации, лоббирования. Могут зайти деньги, появиться опорно значимый проект. Может получить развитие туризм и в этой связи транспортная логистика. Опять же, если слухи по поводу возможного укрупнения двух регионов подтвердятся (а это процесс небыстрый), то такое назначение будет объяснимым. Я, конечно, рада за сибиряков, если так будет", – высказалась Косачева.

А вот позиция Сергея Асеева менее оптимистична.

"Учитывая итоговый потенциал Республики Алтай, с назначением Турчака какого-то знакового прорыва не будет. Да, может произойти перераспределение ресурсов, где-то – повышение качества. Но прорывного развития ждать не стоит", – добавил Асеев.

Ранее ряд околополитических телеграм-каналов выразили мнение, что приход Турчака можно рассматривать как возобновление интереса властей к теме объединения двух Алтаев, которое будет проще провести руками политика такого уровня. Однако эксперты скептически относятся к подобному сценарию.

"Тема объединения двух Алтаев всегда находит очень жесткое противодействие, прежде всего, в рамках элит республики. Простая ротация управленца без согласования внутрирегиональных интересов очень сложна. Хотя многие сегодня в Москве имеют на это более упрощенный взгляд – для них есть такое понятие, как дотационные регионы с определенными проблемами и инвестициями. Ставка идет на более жесткое административное регулирование этого решения. Но все это возможно только в среднесрочной перспективе", – говорит Асеев.

Косачева добавляет: укрупнение регионов – технически непростое решение. Властям нужно получить обратную связь от жителей, провести опросы и другие процедуры. В многонациональном регионе, к которому относится Республика Алтай, такое решение реализовать непросто, важно иметь на то экономическое обоснование, резюмировала эксперт.