Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Сенатор поблагодарил главу государства за доверие и пообещал сделать все, чтобы его не подвести

04 июня 2024, 17:34, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил секретарю генерального совета партии "Единая Россия", сенатору Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай в качестве временно исполняющего обязанности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что у Турчака был хороший опыт работы в региональных органах власти в Псковской области. В последние годы он входит в состав Совфеда, что президент назвал очень важной деятельностью, а также занимает пост секретаря генсовета партии "Единая Россия".

"Но я хотел Вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, имею в виду Республику Алтай", – сказал глава государства.

Турчак поблагодарил Путина за оказанное доверие и пообещал сделать все, чтобы его не подвести. Он заявил, что сделает все, чтобы заручиться поддержкой населения в ходе избирательной кампании и раскрыть богатый потенциал региона.

Путин также обратил внимание на то, что Республика Алтай – перспективный, но непростой регион.

"Это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая, как я уже сказал в начале нашей беседы, хороший потенциал развития", – подчеркнул президент

Напомним, что 4 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел с должности в связи с переходом на новое место работы. СМИ сообщали, что Турчак займет его кресло. Эксперты высказывали мнение, что это назначение может быть связано с повышением интереса со стороны федерального центра к сибирским регионам, а также курсом на выстраивание крепких связей с Китаем.