Путин подписал закон о возвращении части НДФЛ семьям с детьми. Как получить вычет?
Для этого нужно соблюсти два условия
13 июля 2024, 19:10, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о возвращении работающим родителям и опекунам 7 из 13% НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС.
Для получения денег нужно соблюсти два условия:
- первое – детей в семье должно быть минимум двое;
- второе – среднедушевой доход семьи не должен быть выше 1,5 регионального прожиточного минимума.
Помимо этого, президент подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.
А накануне Путин также подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ, по которой с 1 января 2025 года ставка будет варьироваться от 13 до 22%.
21:31:22 13-07-2024
Ни чего не понятно но очень интересно...
11:55:36 15-07-2024
Еще и валежник можно собирать без угрозы быть высяченым.