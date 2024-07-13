Путин подписал закон о возвращении части НДФЛ семьям с детьми. Как получить вычет?

Для этого нужно соблюсти два условия

13 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о возвращении работающим родителям и опекунам 7 из 13% НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Для получения денег нужно соблюсти два условия:

первое – детей в семье должно быть минимум двое;

второе – среднедушевой доход семьи не должен быть выше 1,5 регионального прожиточного минимума.

Помимо этого, президент подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.

А накануне Путин также подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ, по которой с 1 января 2025 года ставка будет варьироваться от 13 до 22%.