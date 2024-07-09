Путин повысил зарплаты чиновникам

Оклады выросли в том числе у дипломатов

09 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин повысил должностные оклады у госслужащих, в том числе дипломатов, следует из указа главы государства.

Должностной оклад чрезвычайного и полномочного посла и действительного госсоветника юстиции 1-го класса увеличится с 30 167 до 33 100 рублей.

Минимальный оклад у атташе и юристов 3-го класса поднимется с 8939 до 9809 рублей.

Нововведения также затрагивают торговых представителей, таможенников и сотрудников различных структур.

Ранее Путин сказал, что с 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате.