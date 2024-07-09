Путин повысил зарплаты чиновникам
Оклады выросли в том числе у дипломатов
09 июля 2024, 14:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин повысил должностные оклады у госслужащих, в том числе дипломатов, следует из указа главы государства.
Должностной оклад чрезвычайного и полномочного посла и действительного госсоветника юстиции 1-го класса увеличится с 30 167 до 33 100 рублей.
Минимальный оклад у атташе и юристов 3-го класса поднимется с 8939 до 9809 рублей.
Нововведения также затрагивают торговых представителей, таможенников и сотрудников различных структур.
Ранее Путин сказал, что с 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате.
14:06:21 09-07-2024
А на выходе со всякими добавками сколько получится?
14:57:26 09-07-2024
Гость (14:06:21 09-07-2024) А на выходе со всякими добавками сколько получится?... если вы на госслужбе - возьмите в бухгалтерии расшифровку.
15:43:41 09-07-2024
Мусик (14:57:26 09-07-2024) если вы на госслужбе - возьмите в бухгалтерии расшифровку.... Я не на госслужбе. Но знаю, что на выходе будет раза в 3 больше.
18:51:55 09-07-2024
Гость (15:43:41 09-07-2024) Я не на госслужбе. Но знаю, что на выходе будет раза в 3 бол... а доказать можете или это по Вашим личным ощущениям?
09:39:33 10-07-2024
Гость (18:51:55 09-07-2024) а доказать можете или это по Вашим личным ощущениям?... Работала раньше. Поэтому знаю. Так же как ставки врачей и педагогов.
14:07:16 09-07-2024
Ну и правильно. Дипломаты вон совсем до ручки дошли - еле-еле с хлеба на воду перебиваются. "Нововведения также затрагивают торговых представителей, таможенников и сотрудников различных структур" - ну а тут вообще без вопросов. Это самые незащищенные слои населения, производящие продукцию в виде товаров и услуг.
03:13:09 10-07-2024
Самые социально-незащищенные слои населения
10:29:53 10-07-2024
Главные помощники власти.