Путин подтвердил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины

Он отметил, что ранее в Кремле уже заявляли о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений

30 мая 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил, что российские войска нанесли удар по штабу военной разведки Украины. Об этом пишет "РГ".

Он отметил, что ранее в Кремле уже заявляли о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. К ним относится и штаб военной разведки Украины.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что это был ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений, который был нанесён несколько дней назад.

Путин также отмечал, что система противовоздушной обороны Москвы сработала штатно, однако над чем работать ещё есть.