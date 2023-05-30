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Путин подтвердил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины

Он отметил, что ранее в Кремле уже заявляли о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений

30 мая 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил, что российские войска нанесли удар по штабу военной разведки Украины. Об этом пишет "РГ"

Он отметил, что ранее в Кремле уже заявляли о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. К ним относится и штаб военной разведки Украины. 

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что это был ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений, который был нанесён несколько дней назад.

Путин также отмечал, что система противовоздушной обороны Москвы сработала штатно, однако над чем работать ещё есть.

Владимир Путин украина
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Комментарии 12

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Гость

07:19:28 31-05-2023

нанесли удар по штабу военной разведки Украины --- как у знали где штаб? Может со спутника. И почему не год назад? Может не знали, где

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Гость

07:39:55 31-05-2023

А где Зеленский наверное не знают. И бункер гиперзвук без ядерного заряда наверное не пробивает. И с ядерным вряд ли пробьет, только если он из бункера выйдет

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Гость

07:46:23 31-05-2023

Попали ?

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Дмитрий

23:14:04 04-06-2023

Гость (07:46:23 31-05-2023) Попали ?... Они тебе правду не скажут

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Гость

08:22:29 31-05-2023

Как мы ловко дали ответку по центру принятия решений! Успели даже до нападения дронов...

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Гость

08:42:00 31-05-2023

Это была ответка за Белгород. За дроны наверное еще впереди. И теперь за Белгород опять надо. Жетскость вроде бы повышается. Может скоро будет пик

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Гость

10:49:05 31-05-2023

Гость (07:19:28 31-05-2023) нанесли удар по штабу военной разведки Украины --- как у зна... где упало - там и штаб

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гость

11:04:40 31-05-2023

Уже Москву бомбят , а мы все в благородство играем, может уже пора пройтись по Киеву ,как американцы по Югославии, и сразу всё кончится.

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Гость

11:12:16 31-05-2023

гость (11:04:40 31-05-2023) Уже Москву бомбят , а мы все в благородство играем, может уж... кто такие МЫ? Лично Вас, никто не держит, идите пройдитесь по Киеву, не стесняйтесь.

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Дмитрий

23:16:08 04-06-2023

гость (11:04:40 31-05-2023) Уже Москву бомбят , а мы все в благородство играем, может уж... Вы ещё не поняли, что мы ни по кому уже не пройдемся, ибо бессильным

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Гость

12:51:26 31-05-2023

Американцы по Югославии не ходили, они все сверху сделали. У них технологии. Даже без гиперзвука разобрались. Сербы их на земле 3 месяца ждали, потом сдались

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старый дед

13:03:48 31-05-2023

Наш начальник надеется остаться белым и пушистым? Он им уже никогда не будет, поэтому пора мочить врагов России и в сортире и везде. Особенно нужно перекрыть у границ пути подвоза оружия и бк! Есьь же чем!

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