Путин поручил использовать реестр воинского учета для осеннего призыва
До 15 января в ведомстве сформируют специальное подразделение, в задачи которого войдет внедрение и сопровождение информационной системы
21 декабря 2023, 14:12, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета, а также общедоступного реестра повесток. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, до 15 января в ведомстве сформируют специальное подразделение, в задачи которого войдет внедрение и сопровождение информационной системы. Также до этого же дня Путин поручил доложить о работе по постановке граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат.
Напомним, что закон о введении единого реестра воинского учета приняли весной 2023 года. Кроме того, он подразумевает возможность рассылать электронные повестки наряду с бумажными, а также создание реестра повесток.
Изменения в положение о призыве на военную службу, которое предполагает постановку и снятие с воинского учета без явки в военкомат, подготовило правительство. При этом военнообязанные получили возможность вносить изменения о себе через портал госуслуг.
15:49:56 21-12-2023
Глубоко в тайгу, где нет почты и электронного рассыльника.
17:18:34 21-12-2023
Гость (15:49:56 21-12-2023) Глубоко в тайгу, где нет почты и электронного рассыльника.... Бродяжничить.