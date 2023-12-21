Путин поручил использовать реестр воинского учета для осеннего призыва

До 15 января в ведомстве сформируют специальное подразделение, в задачи которого войдет внедрение и сопровождение информационной системы

21 декабря 2023, 14:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета, а также общедоступного реестра повесток. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, до 15 января в ведомстве сформируют специальное подразделение, в задачи которого войдет внедрение и сопровождение информационной системы. Также до этого же дня Путин поручил доложить о работе по постановке граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат.

Напомним, что закон о введении единого реестра воинского учета приняли весной 2023 года. Кроме того, он подразумевает возможность рассылать электронные повестки наряду с бумажными, а также создание реестра повесток.

Изменения в положение о призыве на военную службу, которое предполагает постановку и снятие с воинского учета без явки в военкомат, подготовило правительство. При этом военнообязанные получили возможность вносить изменения о себе через портал госуслуг.