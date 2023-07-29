Правительство утвердило новый порядок формирования и направления повесток

Теперь постановка граждан России на воинский учет и снятие с него может проводиться без личной явки в военкомат

29 июля 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Правительство РФ утвердило подготовленные Министерством обороны изменения в положение о призыве на военную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, теперь постановка граждан России на воинский учет и снятие с него может проводиться без личной явки в военкомат. При этом военнообязанные получили возможность вносить изменения о себе через портал госуслуг. Они могут изменять размещенные в реестре воинского учета данные.

Также правительство установило, что повестки теперь могут направлять по электронной почте, вручать лично в бумажном виде или направлять по обычной почте. Таким образом, на портал госуслуг будет приходить уведомление о повестке в личный кабинет.