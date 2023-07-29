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Правительство утвердило новый порядок формирования и направления повесток

Теперь постановка граждан России на воинский учет и снятие с него может проводиться без личной явки в военкомат

29 июля 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Правительство РФ утвердило подготовленные Министерством обороны изменения в положение о призыве на военную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, теперь постановка граждан России на воинский учет и снятие с него может проводиться без личной явки в военкомат. При этом военнообязанные получили возможность вносить изменения о себе через портал госуслуг. Они могут изменять размещенные в реестре воинского учета данные.

Также правительство установило, что повестки теперь могут направлять по электронной почте, вручать лично в бумажном виде или направлять по обычной почте. Таким образом, на портал госуслуг будет приходить уведомление о повестке в личный кабинет.

Комментарии 3

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Гость

07:41:07 29-07-2023

Сколько ещё их "празднику жизни" длиться ?

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Гость

08:58:28 29-07-2023

Что тебе не нравится? Уклонист?

  -2 Нравится
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Гость

14:39:59 29-07-2023

Интересно, как часто вы заходите на портал госуслуг? Просматриваете электронную почту и даже свой почтовый ящик, в котором всегда ворох рекламы? Теперь это "обязанность" - делать каждый день! Почему не прописаны самые доступные виды связи, которыми обычные люди пользуются каждый день?

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