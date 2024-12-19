О сохранении льготных ипотечных программ высказался Владимир Путин

Президент заявил, что лимитов на семейную и сельскую ипотеку не будет

19 декабря 2024, 18:43, ИА Амител

На вопрос о льготных ипотечных программах ответил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Президент заявил, что лимитов на семейную и сельскую ипотеку не будет, а ставки сохранят на уровне 6 и 3% соответственно.

Российский лидер подчеркнул, что из всего объема построенного жилья, который в прошлом году составил 110 млн кв. метров, 50% было возведено в рамках индивидуального жилищного строительства. Во многом оно стало возможным благодаря программе сельской ипотеки.

Также президент не видит смысла закрывать IT-ипотеку.

"Смысла с точки зрения экономии бюджетных средств нет", – считает Владимир Путин.

Кроме того, Путин напомнил, что в перечне льготных программ есть дальневосточная и арктическая ипотеки, а также ипотека на территории новых регионов. Их процентные ставки тоже сохранят на уровне 2%.