О сохранении льготных ипотечных программ высказался Владимир Путин
Президент заявил, что лимитов на семейную и сельскую ипотеку не будет
19 декабря 2024, 18:43, ИА Амител
На вопрос о льготных ипотечных программах ответил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Президент заявил, что лимитов на семейную и сельскую ипотеку не будет, а ставки сохранят на уровне 6 и 3% соответственно.
Российский лидер подчеркнул, что из всего объема построенного жилья, который в прошлом году составил 110 млн кв. метров, 50% было возведено в рамках индивидуального жилищного строительства. Во многом оно стало возможным благодаря программе сельской ипотеки.
Также президент не видит смысла закрывать IT-ипотеку.
"Смысла с точки зрения экономии бюджетных средств нет", – считает Владимир Путин.
Кроме того, Путин напомнил, что в перечне льготных программ есть дальневосточная и арктическая ипотеки, а также ипотека на территории новых регионов. Их процентные ставки тоже сохранят на уровне 2%.
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