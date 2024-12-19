"Когда все спокойно – хочется движухи". Яркие цитаты с прямой линии Владимира Путина

Президент обсуждал серьезные вопросы, однако порой делал это с юмором

19 декабря 2024, 21:05, ИА Амител

Цитаты Владимира Путина / amic.ru

19 декабря в Москве состоялась совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Владимира Путина. В новом формате мероприятие проходит уже во второй раз. Четыре с половиной часа президент отвечал на вопросы граждан и журналистов. А вопросов в этом году прислали более двух миллионов.

Владимир Путин рассказал о развитии российской экономики, проблемах с демографией, ходе спецоперации, росте цен на продукты и о многом другом. Больше информации в нашем сюжете: "Прямая линия с Владимиром Путиным – 2024".