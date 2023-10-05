НОВОСТИОбщество

Путин поручил простимулировать россиян на поедание рыбы

Популяризировать рыбу намерены, например, с помощью рекламы

05 октября 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления рыбной продукции на период до 2030 года, пишет "Парламентская газета".

"Перед правительством ставится задача повысить доступность рыбы для потребителей и популяризировать с помощью рекламы потребление рыбы, в том числе детьми и подростками в образовательных учреждениях", – отмечает издание.

Также Путин поручил выделить из бюджета средства на субсидирование железнодорожных перевозок рыбы, роста объемов перевозки рыбы по морскому пути и на государственную поддержку развития рыбных хозяйств.

Ранее Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

Фото: pxhere.com

Названы три дешевых продукта, которые спасут от рака кишечника

По словам эксперта, всегда нужно следить за тем, чтобы в рационе была рыба
НОВОСТИЗдоровье
Владимир Путин рыба Продукты

Комментарии 15

Avatar Picture
Евгения

15:33:38 05-10-2023

с помощью рекламы..... теперь заживем.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:34:53 05-10-2023

Подготавливают к подорожанию крупы и макарон

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Леня

15:45:43 05-10-2023

Лучше бы цены снизил и налоги убрал на рыбу, уже селедка как золото стоит

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:40 05-10-2023

Надеюсь дожить до 2030 года, чтобы насладиться внутренним потреблением рыбной продукции до отвала.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:01 05-10-2023

Гость (15:55:40 05-10-2023) Надеюсь дожить до 2030 года, чтобы насладиться внутренним по... Мы ещё от программы 20-20 от эйфории отойти не можем...! На тот свет... а вы уже 30 год ждёте!?..

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:38 05-10-2023

А это в приказном порядке?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:59 05-10-2023

Невообразимо дико высокие цены на рыбу и её ужасное качество, все это делает невозможным покупку рыбной продукции. Очень похоже, что правительство живет в другом мире и не знает как обстоят дела в нашей реальности.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:32 05-10-2023

штафами надо, а кто злостно уклоняется от поедание рыб уголовную статью в Уголовный кодекс. В школах после поднятия флага и гимна пусть школьники едят рыбу перед всем классом.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:55 05-10-2023

Ржать можно бесконечно над нашими правителями.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:22 05-10-2023

Гость (16:37:55 05-10-2023) Ржать можно бесконечно над нашими правителями.... Не оборжись.

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:05 05-10-2023

аааа, вот оно как. рыбу не желают россияне кушать. пирожными наверное объедаются, вот и не смотрят на рыбу. а уж икру и вовсе видеть не хотят, разве что имитацию в пакетике.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:47 05-10-2023

когда наши правители были в магазинах? Таким же образом можно посоветовать населению есть навоз. Рыбу сейчас проще продавать в Азию. То что сейчас в магазине нельзя вообще есть нельзя.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:48 05-10-2023

А я чувствую меня кто-то стимулирует!? А кто это, не пойму...!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:22:46 05-10-2023

Так вроде было уже в 30-е. Оттуда и появился рыбный день- четверг. И что, в стране опять мясо закончилось?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:13 06-10-2023

Воистину, живёт на другой планете.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров