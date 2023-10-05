Путин поручил простимулировать россиян на поедание рыбы
Популяризировать рыбу намерены, например, с помощью рекламы
05 октября 2023, 15:29, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления рыбной продукции на период до 2030 года, пишет "Парламентская газета".
"Перед правительством ставится задача повысить доступность рыбы для потребителей и популяризировать с помощью рекламы потребление рыбы, в том числе детьми и подростками в образовательных учреждениях", – отмечает издание.
Также Путин поручил выделить из бюджета средства на субсидирование железнодорожных перевозок рыбы, роста объемов перевозки рыбы по морскому пути и на государственную поддержку развития рыбных хозяйств.
Ранее Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.
15:33:38 05-10-2023
с помощью рекламы..... теперь заживем.
15:34:53 05-10-2023
Подготавливают к подорожанию крупы и макарон
15:45:43 05-10-2023
Лучше бы цены снизил и налоги убрал на рыбу, уже селедка как золото стоит
15:55:40 05-10-2023
Надеюсь дожить до 2030 года, чтобы насладиться внутренним потреблением рыбной продукции до отвала.
17:38:01 05-10-2023
Гость (15:55:40 05-10-2023) Надеюсь дожить до 2030 года, чтобы насладиться внутренним по... Мы ещё от программы 20-20 от эйфории отойти не можем...! На тот свет... а вы уже 30 год ждёте!?..
16:16:38 05-10-2023
А это в приказном порядке?
16:19:59 05-10-2023
Невообразимо дико высокие цены на рыбу и её ужасное качество, все это делает невозможным покупку рыбной продукции. Очень похоже, что правительство живет в другом мире и не знает как обстоят дела в нашей реальности.
16:25:32 05-10-2023
штафами надо, а кто злостно уклоняется от поедание рыб уголовную статью в Уголовный кодекс. В школах после поднятия флага и гимна пусть школьники едят рыбу перед всем классом.
16:37:55 05-10-2023
Ржать можно бесконечно над нашими правителями.
16:43:22 05-10-2023
Гость (16:37:55 05-10-2023) Ржать можно бесконечно над нашими правителями.... Не оборжись.
16:47:05 05-10-2023
аааа, вот оно как. рыбу не желают россияне кушать. пирожными наверное объедаются, вот и не смотрят на рыбу. а уж икру и вовсе видеть не хотят, разве что имитацию в пакетике.
17:13:47 05-10-2023
когда наши правители были в магазинах? Таким же образом можно посоветовать населению есть навоз. Рыбу сейчас проще продавать в Азию. То что сейчас в магазине нельзя вообще есть нельзя.
17:39:48 05-10-2023
А я чувствую меня кто-то стимулирует!? А кто это, не пойму...!
20:22:46 05-10-2023
Так вроде было уже в 30-е. Оттуда и появился рыбный день- четверг. И что, в стране опять мясо закончилось?
15:30:13 06-10-2023
Воистину, живёт на другой планете.