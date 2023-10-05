Популяризировать рыбу намерены, например, с помощью рекламы

05 октября 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления рыбной продукции на период до 2030 года, пишет "Парламентская газета".

"Перед правительством ставится задача повысить доступность рыбы для потребителей и популяризировать с помощью рекламы потребление рыбы, в том числе детьми и подростками в образовательных учреждениях", – отмечает издание.

Также Путин поручил выделить из бюджета средства на субсидирование железнодорожных перевозок рыбы, роста объемов перевозки рыбы по морскому пути и на государственную поддержку развития рыбных хозяйств.

Ранее Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.