Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками в регионах
Ее возглавит глава МЧС Куренков
08 апреля 2024, 18:26, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать правительственную комиссию по ситуации с паводками в регионах. Об этом, как пишет ТАСС, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, такое поручение Путин дал после докладов главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками и мерах помощи людям.
Возглавит комиссию руководитель МЧС Александр Куренков, добавил Песков.
Накануне в Орске Оренбургской области ввели режим ЧС федерального значения из-за наводнения. Как 8 апреля отметил глава города Василий Козупица, в зоне подтопления находятся 6689 жилых домов. Всего затоплено 38 территорий.
18:51:56 08-04-2024
А как же наш край?
06:25:15 09-04-2024
Гость (18:51:56 08-04-2024) А как же наш край?... у нас всё хорошо. Подтоплений нет никаких. Иначе, это может плохо сказаться на имидже губернатора.
11:28:43 09-04-2024
У правительственной комиссии мохнатая рука на небесах?