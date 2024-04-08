Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками в регионах

Ее возглавит глава МЧС Куренков

08 апреля 2024, 18:26, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать правительственную комиссию по ситуации с паводками в регионах. Об этом, как пишет ТАСС, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, такое поручение Путин дал после докладов главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками и мерах помощи людям.

Возглавит комиссию руководитель МЧС Александр Куренков, добавил Песков.

Накануне в Орске Оренбургской области ввели режим ЧС федерального значения из-за наводнения. Как 8 апреля отметил глава города Василий Козупица, в зоне подтопления находятся 6689 жилых домов. Всего затоплено 38 территорий.