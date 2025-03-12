Российские военные подняли флаг над центром Суджи

Флаг РФ подняли на центральной площади возле администрации города

12 марта 2025, 15:45, ИА Амител

Флаг России / Фото: unsplash.com

Флаг России подняли на центральной площади возле администрации города Суджа Курской области, сообщает РИА Новости.

Об этом агентству рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север".

"Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции", – рассказал РИА Новости комбат с позывным Тьма.

Ранее появилась информация о том, что основная часть украинских сил могла покинуть Курскую область и перейти на украинскую сторону границы. По информации источников, бойцы ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", уходят из российского региона.