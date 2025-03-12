Forbes: Курскую область покидают подразделения ВСУ

Издание утверждает, что из региона ушли даже самые "тяжелые" бригады

12 марта 2025, 14:05, ИА Амител

Военный конфликт / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI

Основная часть украинских сил могла покинуть Курскую область и перейти на украинскую сторону границы. Об этом сообщает издание Forbes.

По информации источника, бойцы ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", уходят из российского региона.

"Шквал точных ударов российских беспилотников 25 февраля вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. <...> Две недели спустя, похоже, основная часть украинских сил, включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области и передислоцировалась на украинскую сторону границы", – цитирует журнал РИА Новости.

Поговоривший с изданием украинский источник заявил, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения".

Напомним, ранее появилась информация о том, что российские военнослужащие закрепляются возле здания администрации Суджи в Курской области. Со слов источников, бои в городе продолжаются непрерывно, и большая часть украинских солдат покидает Курскую область.