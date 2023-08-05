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Володин рассказал, когда депутаты Госдумы пересядут на отечественные авто

По словам спикера ГД, сам он пользуется "Аурусом" и "Москвичом"

05 августа 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: сайт Госдумы / duma.gov.ru
Фото: сайт Госдумы / duma.gov.ru

В Госдуме поддерживают решение президента о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Начинать надо с себя. <...> Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, пересесть на отечественные авто парламентарии намерены уже в сентябре.

Также Володин рассказал, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3" – по его мнению, это хорошая, вместительная, экономичная и надежная машина.

3 августа президент Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно, а ездить госслужащие должны на отечественных машинах.

Госдума депутаты Авто

Комментарии 10

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Гость

12:15:39 05-08-2023

А Запорожца у него для тёщи нет ?

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Гость

12:20:38 05-08-2023

абсолютно верное решение, на Волги пересаживаемся слуги народа

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Гость

09:17:44 06-08-2023

Гость (12:20:38 05-08-2023) абсолютно верное решение, на Волги пересаживаемся слуги наро... Волговский автозавод убили, пересядут наши депутаты на какие-нибудь мерседесы с шильдиком волги наклееным. Как у китайского "Москвича-3"

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Гость

12:34:22 05-08-2023

Посмотрим что они придумают что бы не ездить на отечественных авто!?.. пересядут наверное на общественный транспорт?! Он сплошь и рядом иномарки...

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Гость

17:17:50 05-08-2023

ржу не могу

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всевидящий

01:26:32 06-08-2023

Гость (17:17:50 05-08-2023) ржу не могу... чувствуется запах конского дерьма

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Олег

21:55:29 05-08-2023

Вся эта затея кончится ростом растаможки и повышением налога с л/с, а может и ростом акцизов на ГСМ. Через месяц эту "инициативу" забудут - глотай податное население...

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Ли-ка

12:56:22 06-08-2023

А по-моему это старая песня...

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Гость

01:19:31 07-08-2023

У них что зарплаты и доходы не позволяют использовать для общественных благ и работы автомобили купленные за свой счет???

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Гость

11:24:38 07-08-2023

настоящий патриот не станет ездить на вражеском мерседесе за 15 миллионов, он купит за бюджетный счет Аурус за 35 миллионов. Россияне добрые ужмут еще немного пояса.

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