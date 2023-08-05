Володин рассказал, когда депутаты Госдумы пересядут на отечественные авто
По словам спикера ГД, сам он пользуется "Аурусом" и "Москвичом"
05 августа 2023, 11:25, ИА Амител
В Госдуме поддерживают решение президента о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Начинать надо с себя. <...> Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
По его словам, пересесть на отечественные авто парламентарии намерены уже в сентябре.
Также Володин рассказал, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3" – по его мнению, это хорошая, вместительная, экономичная и надежная машина.
3 августа президент Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно, а ездить госслужащие должны на отечественных машинах.
12:15:39 05-08-2023
А Запорожца у него для тёщи нет ?
12:20:38 05-08-2023
абсолютно верное решение, на Волги пересаживаемся слуги народа
09:17:44 06-08-2023
Гость (12:20:38 05-08-2023) абсолютно верное решение, на Волги пересаживаемся слуги наро... Волговский автозавод убили, пересядут наши депутаты на какие-нибудь мерседесы с шильдиком волги наклееным. Как у китайского "Москвича-3"
12:34:22 05-08-2023
Посмотрим что они придумают что бы не ездить на отечественных авто!?.. пересядут наверное на общественный транспорт?! Он сплошь и рядом иномарки...
17:17:50 05-08-2023
ржу не могу
01:26:32 06-08-2023
Гость (17:17:50 05-08-2023) ржу не могу... чувствуется запах конского дерьма
21:55:29 05-08-2023
Вся эта затея кончится ростом растаможки и повышением налога с л/с, а может и ростом акцизов на ГСМ. Через месяц эту "инициативу" забудут - глотай податное население...
12:56:22 06-08-2023
А по-моему это старая песня...
01:19:31 07-08-2023
У них что зарплаты и доходы не позволяют использовать для общественных благ и работы автомобили купленные за свой счет???
11:24:38 07-08-2023
настоящий патриот не станет ездить на вражеском мерседесе за 15 миллионов, он купит за бюджетный счет Аурус за 35 миллионов. Россияне добрые ужмут еще немного пояса.