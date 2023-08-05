Володин рассказал, когда депутаты Госдумы пересядут на отечественные авто

По словам спикера ГД, сам он пользуется "Аурусом" и "Москвичом"

05 августа 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: сайт Госдумы / duma.gov.ru

В Госдуме поддерживают решение президента о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Начинать надо с себя. <...> Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, пересесть на отечественные авто парламентарии намерены уже в сентябре.

Также Володин рассказал, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3" – по его мнению, это хорошая, вместительная, экономичная и надежная машина.

3 августа президент Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно, а ездить госслужащие должны на отечественных машинах.